حصاد الجهات الحكومية في العام 2023.. مشاريع طموحة وخطوات علمية نحو الفضاء

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت -
5 يوليو: جامعة كرانفيلد البريطانية تمنح الباحث الكويتي عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات التكنولوجية الدكتور عبدالله الخالدي (جائزة آرثر ليفبفر) في الفيزياء تقديرا لإسهاماته وأبحاثه العلمية التي أنجزها خلال مرحلة الدكتوراه.
6 يوليو: المصور الكويتي محمد مراد يحصد جائزتين في مسابقة (الواحات) الدولية لتصوير الطبيعة بمنطقة (رويرو) شمالي إيطاليا من بين نخبة من المصورين المحترفين والهواة من قرابة 70 بلدا.
11 يوليو: القانوني الكويتي الدكتور فواز محمد العوضي يفوز بجائزة التميز المهني العربي (أفضل العرب) 2023 في مجال القانون ضمن فعاليات الدورة السابعة لجوائز "غلوبال العالمية" التي أقيمت بالعاصمة الفرنسية باريس.
23 يوليو: الحكم محمد الشطي يشارك للمرة الأولى في نهائيات بطولة ويمبلدون العالمية لكرة المضرب في بريطانيا.
1 أغسطس: جمعية المرشدات الكويتية تفوز بجائزة (أولاف بادن بأول) للأعمال الخيرية في المؤتمر العالمي ال38 للجمعية العالمية للمرشدات في قبرص.
3 أغسطس: الشيخ مشاري العفاسي يتسلم بطاقة عضوية الأمم المتحدة بعد انضمامه لاتحاد المبدعين العرب كمستشار وعضو بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
15 أغسطس: الطالب عبدالله الصفار من ثانوية الامام مالك والطالب يوسف إبراهيم من مدرسة رفعة النموذجية والطالب علي المطيري من مدرسة كعب بن مالك من ضمن 35 شخصا فازوا في المسابقة الفنية لمنظمة الصحة العالمية.
18 سبتمبر: مرشح دولة الكويت الدكتور طلال البذالي يفوز بمنصب نائب رئيس مجلس البترول العالمي (WPC) للفترة بين عامي 2023 و2026 في الانتخابات التي عقدت على هامش اجتماعات الدورة ال24 للمجلس في مدينة (كالجري) الكندية.
18 سبتمبر: وفد رسمي من جامعة (يريفان) الحكومية الأرمينية يكرم رئيس مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية الشاعر عبدالعزيز البابطين بمنحه الدكتوراه الفخرية.
18 سبتمبر: المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات يعتمد بالإجماع الكويتي ناصر أبل أمينا عاما للاتحاد وذلك بعد نجاح الجهود الكويتية بنقل مقر الاتحاد إلى الكويت بعد أكثر من 38 عاما.
20 سبتمبر: الرامي الكويتي عبدالله الطرقي يفوز بعضوية لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للرماية ضمن فئة رماية الأطباق الطائرة.
20 سبتمبر: وزارة النفط تعلن فوز دولة الكويت وللمرة الأولى بأربعة مقاعد مجتمعة في اللجان التنفيذية والتابعة لمجلس البترول العالمي للفترة بين عامي 2023 و2026 وهم وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية خالد الديين لمنصب لجنة البرنامج العلمي وفوز كل من دلال العوهلي ومحمد الراشد بمقعدين في لجنة الشباب وفوز الدكتور طلال البذالي بمنصب نائب الرئيس لشؤون التسويق في الانتخابات التي عقدت أخيرا بمدينة (كالجري) الكندية على هامش اجتماعات الدورة ال24 للمجلس.
20 سبتمبر: قوة الإطفاء العام الكويتية تعلن نيل رئيسها الفريق خالد المكراد وسام دول مجلس التعاون الخليجي نظير بصمته الواضحة في فتح آفاق وأبواب التطوير والتقدم بخدمات الإطفاء في دولة الكويت.
26 سبتمبر: منتدى الإعلام العربي يختار الإعلامي والأكاديمي الدكتور محمد الرميحي شخصية العام الإعلامية في دورته ال21 المقامة في دبي وبمشاركة نحو 3000 من الوزراء وقيادات المؤسسات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف والمنصات الرقمية ونخبة من كبار الكتاب والمفكرين وقادة الرأي وصناع الإعلام والمعنيين به في المنطقة والعالم.
1 أكتوبر: مركز الكويت التعاوني للبرامج الطلابية يحرز ثلاث جوائز في الدورة الثالثة للأسبوع العربي للبرمجة محرزا المراكز الأولى في مسابقات الفريق الطلابي للفئات أقل من 12 عاما والفئة من 12 إلى 15 والفئة من 15 إلى 18 عاما.
15 أكتوبر: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى الكويت تمنح المدير العام لبيت الزكاة الدكتور ماجد العازمي لقب (رائد العطاء) تقديرا للمساهمات السخية التي قدمها البيت لدعم اللاجئين والنازحين من خلال شراكته مع المفوضية في السنوات الخمس الماضية.
24 أكتوبر: جامعة الكويت تسجل من خلال مكتب براءات الاختراع والملكية الفكرية التابع لمكتب نائب مدير الجامعة للأبحاث براءة اختراع في مجال التكنولوجيا والتبريد وذلك بجهود أستاذ قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة والبترول الدكتور عمار بهمن وفريقه البحثي.
17 نوفمبر: ثلاثة مصورين كويتيين يفوزون بجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي في نسختها ال12 وهم بدر حسين المركز الثاني في جائزة (المحور العام- الملون) ومحمد الكندري المركز الرابع ومحمد القطان بالمركز الخامس في جائزة (التنوع).
20 نوفمبر: معهد الكويت للأبحاث العلمية يعلن حصول الباحثة العلمية ومدير برنامج تقنيات كفاءة الطاقة بالمعهد الدكتورة فتوح الرقم على جائزة (الخدمة العالمية المتميزة) من جمعية مهندسي الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية نظير إسهاماتها العلمية والبحثية في مجال كفاءة الطاقة.
22 نوفمبر: جائزة محمد بن راشد آل مكتوب للإبداع الرياضي تعلن فوز الشيخ الدكتور طلال فهد الأحمد الجابر الصباح بالجائزة في دورتها ال12 لعام 2023 عن فئة الشخصية الرياضية العربية.
24 نوفمبر: الشركة اليابانية العملاقة لصناعة أجهزة التصوير(كانون) لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تختار الكويتي محمد مراد أول مصور للحياة البرية من المنطقة العربية سفيرا ضمن مبادرتها (برنامج السفراء).
1 ديسمبر: شركة البترول الكويتية العالمية تعلن فوز نائب الرئيس التنفيذي للتسويق فاضل الفرج بلقب أفضل رئيس في قطاع النفط والغاز لعام 2023 ضمن قائمة مجلة (فوربس) العالمية في فرعها بإيطاليا.
12 ديسمبر: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف تكرم جمعية عبدالله النوري الخيرية الكويتية وتمنح رئيس مجلس إدارتها المهندس جمال النوري لقب رائد العطاء للعمل الخيري الإسلامي وذلك نظير إسهامات الجمعية في دعم اللاجئين والنازحين عبر شراكة ثنائية ممتدة لثلاث سنوات مضت.
شخصيات رحلت:
31 يناير: الأديب الكويتي فاضل التيلجي ينتقل إلى رحمة الله بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل في مجال الثقافة والشعر وكتابة القصص والنقد الأدبي وسبق غيره في تأليف وطباعة مجموعة قصصية بعنوان (أحلام الشباب) في عام 1955.
8 أبريل: وفاة الفنان فيصل البليس بعد صراع طويل مع المرض وقد شارك الفنان في عدد كبير من الأعمال المسرحية والتلفزيونية في الساحة الفنية الكويتية.
6 مايو: المذيع عبيد العتيبي ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر يناهز الـ 59 عاما أحد الإعلاميين المبدعين والمتميزين في أداء رسالته الإعلامية.
12 مايو: الفنان الكبير عبدالكريم عبدالقادر ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر يناهز 81 عاما بعد رحلة عطاء فني استمرت لأكثر من ستة عقود.
13 مايو: لاعب منتخب الكويت والقادسية لكرة القدم رضا معرفي ينتقل إلى رحمة الله تعالى بعد رحلة عطاء طويلة لاعبا وإداريا ومسؤولا رياضيا.
25 مايو: الفنان القدير أحمد جوهر ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر يناهز 65 عاما بعد رحلة حياة حافلة بالعطاء للفن الكويتي تمثيلا وتأليفا وإخراجا.
16 يوليو: انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمين العام المساعد لقطاع الآثار الإسلامية في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب سابقا عبدالكريم الغضبان بعد مسيرة حافلة بالعطاء والانجاز.
21 أغسطس: انتقل إلى رحمة الله تعالى الفنان بدر الطيار بعد رحلة حياة حافلة بالعطاء للفن الكويتي تلفزيونيا ومسرحيا.
27 أغسطس: انتقل إلى رحمة الله تعالى إمام وخطيب مسجد أبوبكر الصديق وإمام مسجد الدولة الكبير الشيخ خالد السعيدي أحد الرموز البارزة في قراءة وترتيل القرآن الكريم في الكويت وفي العالم الإسلامي.
27 أغسطس: انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاعر الغنائي يوسف ناصر بعد رحلة حياة حافلة بالعطاء للحركة الغنائية الكويتية الحديثة.
25 سبتمبر: انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح بعد مسيرة حافلة بالعطاء حيث تقلد الفقيد عدة مناصب منها وزير البريد والبرق والهاتف في عام 1962 ووزير الإرشاد والأنباء في عام 1963.
15 ديسمبر: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ينعى رجل الأعمال الكويتي الأديب والشاعر القدير عبدالعزيز سعود البابطين.
16 ديسمبر: سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه ينتقل إلى رحمة الله تعالى. (النهاية)
MENAFN27122023000071011013ID1107660895