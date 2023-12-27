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حصاد الجهات الحكومية في العام 2023.. مشاريع طموحة وخطوات علمية نحو الفضاء

12/27/2023 4:27:14 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت -
5 يوليو: جامعة كرانفيلد البريطانية تمنح الباحث الكويتي عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات التكنولوجية الدكتور عبدالله الخالدي (جائزة آرثر ليفبفر) في الفيزياء تقديرا لإسهاماته وأبحاثه العلمية التي أنجزها خلال مرحلة الدكتوراه.
6 يوليو: المصور الكويتي محمد مراد يحصد جائزتين في مسابقة (الواحات) الدولية لتصوير الطبيعة بمنطقة (رويرو) شمالي إيطاليا من بين نخبة من المصورين المحترفين والهواة من قرابة 70 بلدا.
11 يوليو: القانوني الكويتي الدكتور فواز محمد العوضي يفوز بجائزة التميز المهني العربي (أفضل العرب) 2023 في مجال القانون ضمن فعاليات الدورة السابعة لجوائز "غلوبال العالمية" التي أقيمت بالعاصمة الفرنسية باريس.
23 يوليو: الحكم محمد الشطي يشارك للمرة الأولى في نهائيات بطولة ويمبلدون العالمية لكرة المضرب في بريطانيا.
1 أغسطس: جمعية المرشدات الكويتية تفوز بجائزة (أولاف بادن بأول) للأعمال الخيرية في المؤتمر العالمي ال38 للجمعية العالمية للمرشدات في قبرص.

3 أغسطس: الشيخ مشاري العفاسي يتسلم بطاقة عضوية الأمم المتحدة بعد انضمامه لاتحاد المبدعين العرب كمستشار وعضو بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
15 أغسطس: الطالب عبدالله الصفار من ثانوية الامام مالك والطالب يوسف إبراهيم من مدرسة رفعة النموذجية والطالب علي المطيري من مدرسة كعب بن مالك من ضمن 35 شخصا فازوا في المسابقة الفنية لمنظمة الصحة العالمية.
18 سبتمبر: مرشح دولة الكويت الدكتور طلال البذالي يفوز بمنصب نائب رئيس مجلس البترول العالمي (WPC) للفترة بين عامي 2023 و2026 في الانتخابات التي عقدت على هامش اجتماعات الدورة ال24 للمجلس في مدينة (كالجري) الكندية.
18 سبتمبر: وفد رسمي من جامعة (يريفان) الحكومية الأرمينية يكرم رئيس مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية الشاعر عبدالعزيز البابطين بمنحه الدكتوراه الفخرية.
18 سبتمبر: المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات يعتمد بالإجماع الكويتي ناصر أبل أمينا عاما للاتحاد وذلك بعد نجاح الجهود الكويتية بنقل مقر الاتحاد إلى الكويت بعد أكثر من 38 عاما.
20 سبتمبر: الرامي الكويتي عبدالله الطرقي يفوز بعضوية لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للرماية ضمن فئة رماية الأطباق الطائرة.
20 سبتمبر: وزارة النفط تعلن فوز دولة الكويت وللمرة الأولى بأربعة مقاعد مجتمعة في اللجان التنفيذية والتابعة لمجلس البترول العالمي للفترة بين عامي 2023 و2026 وهم وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية خالد الديين لمنصب لجنة البرنامج العلمي وفوز كل من دلال العوهلي ومحمد الراشد بمقعدين في لجنة الشباب وفوز الدكتور طلال البذالي بمنصب نائب الرئيس لشؤون التسويق في الانتخابات التي عقدت أخيرا بمدينة (كالجري) الكندية على هامش اجتماعات الدورة ال24 للمجلس.
20 سبتمبر: قوة الإطفاء العام الكويتية تعلن نيل رئيسها الفريق خالد المكراد وسام دول مجلس التعاون الخليجي نظير بصمته الواضحة في فتح آفاق وأبواب التطوير والتقدم بخدمات الإطفاء في دولة الكويت.
26 سبتمبر: منتدى الإعلام العربي يختار الإعلامي والأكاديمي الدكتور محمد الرميحي شخصية العام الإعلامية في دورته ال21 المقامة في دبي وبمشاركة نحو 3000 من الوزراء وقيادات المؤسسات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف والمنصات الرقمية ونخبة من كبار الكتاب والمفكرين وقادة الرأي وصناع الإعلام والمعنيين به في المنطقة والعالم.
1 أكتوبر: مركز الكويت التعاوني للبرامج الطلابية يحرز ثلاث جوائز في الدورة الثالثة للأسبوع العربي للبرمجة محرزا المراكز الأولى في مسابقات الفريق الطلابي للفئات أقل من 12 عاما والفئة من 12 إلى 15 والفئة من 15 إلى 18 عاما.
15 أكتوبر: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى الكويت تمنح المدير العام لبيت الزكاة الدكتور ماجد العازمي لقب (رائد العطاء) تقديرا للمساهمات السخية التي قدمها البيت لدعم اللاجئين والنازحين من خلال شراكته مع المفوضية في السنوات الخمس الماضية.
24 أكتوبر: جامعة الكويت تسجل من خلال مكتب براءات الاختراع والملكية الفكرية التابع لمكتب نائب مدير الجامعة للأبحاث براءة اختراع في مجال التكنولوجيا والتبريد وذلك بجهود أستاذ قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة والبترول الدكتور عمار بهمن وفريقه البحثي.
17 نوفمبر: ثلاثة مصورين كويتيين يفوزون بجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي في نسختها ال12 وهم بدر حسين المركز الثاني في جائزة (المحور العام- الملون) ومحمد الكندري المركز الرابع ومحمد القطان بالمركز الخامس في جائزة (التنوع).
20 نوفمبر: معهد الكويت للأبحاث العلمية يعلن حصول الباحثة العلمية ومدير برنامج تقنيات كفاءة الطاقة بالمعهد الدكتورة فتوح الرقم على جائزة (الخدمة العالمية المتميزة) من جمعية مهندسي الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية نظير إسهاماتها العلمية والبحثية في مجال كفاءة الطاقة.
22 نوفمبر: جائزة محمد بن راشد آل مكتوب للإبداع الرياضي تعلن فوز الشيخ الدكتور طلال فهد الأحمد الجابر الصباح بالجائزة في دورتها ال12 لعام 2023 عن فئة الشخصية الرياضية العربية.
24 نوفمبر: الشركة اليابانية العملاقة لصناعة أجهزة التصوير(كانون) لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تختار الكويتي محمد مراد أول مصور للحياة البرية من المنطقة العربية سفيرا ضمن مبادرتها (برنامج السفراء).
1 ديسمبر: شركة البترول الكويتية العالمية تعلن فوز نائب الرئيس التنفيذي للتسويق فاضل الفرج بلقب أفضل رئيس في قطاع النفط والغاز لعام 2023 ضمن قائمة مجلة (فوربس) العالمية في فرعها بإيطاليا.
12 ديسمبر: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف تكرم جمعية عبدالله النوري الخيرية الكويتية وتمنح رئيس مجلس إدارتها المهندس جمال النوري لقب رائد العطاء للعمل الخيري الإسلامي وذلك نظير إسهامات الجمعية في دعم اللاجئين والنازحين عبر شراكة ثنائية ممتدة لثلاث سنوات مضت.


شخصيات رحلت:

31 يناير: الأديب الكويتي فاضل التيلجي ينتقل إلى رحمة الله بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل في مجال الثقافة والشعر وكتابة القصص والنقد الأدبي وسبق غيره في تأليف وطباعة مجموعة قصصية بعنوان (أحلام الشباب) في عام 1955.
8 أبريل: وفاة الفنان فيصل البليس بعد صراع طويل مع المرض وقد شارك الفنان في عدد كبير من الأعمال المسرحية والتلفزيونية في الساحة الفنية الكويتية.
6 مايو: المذيع عبيد العتيبي ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر يناهز الـ 59 عاما أحد الإعلاميين المبدعين والمتميزين في أداء رسالته الإعلامية.
12 مايو: الفنان الكبير عبدالكريم عبدالقادر ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر يناهز 81 عاما بعد رحلة عطاء فني استمرت لأكثر من ستة عقود.
13 مايو: لاعب منتخب الكويت والقادسية لكرة القدم رضا معرفي ينتقل إلى رحمة الله تعالى بعد رحلة عطاء طويلة لاعبا وإداريا ومسؤولا رياضيا.
25 مايو: الفنان القدير أحمد جوهر ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر يناهز 65 عاما بعد رحلة حياة حافلة بالعطاء للفن الكويتي تمثيلا وتأليفا وإخراجا.

16 يوليو: انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمين العام المساعد لقطاع الآثار الإسلامية في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب سابقا عبدالكريم الغضبان بعد مسيرة حافلة بالعطاء والانجاز.
21 أغسطس: انتقل إلى رحمة الله تعالى الفنان بدر الطيار بعد رحلة حياة حافلة بالعطاء للفن الكويتي تلفزيونيا ومسرحيا.
27 أغسطس: انتقل إلى رحمة الله تعالى إمام وخطيب مسجد أبوبكر الصديق وإمام مسجد الدولة الكبير الشيخ خالد السعيدي أحد الرموز البارزة في قراءة وترتيل القرآن الكريم في الكويت وفي العالم الإسلامي.
27 أغسطس: انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاعر الغنائي يوسف ناصر بعد رحلة حياة حافلة بالعطاء للحركة الغنائية الكويتية الحديثة.
25 سبتمبر: انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح بعد مسيرة حافلة بالعطاء حيث تقلد الفقيد عدة مناصب منها وزير البريد والبرق والهاتف في عام 1962 ووزير الإرشاد والأنباء في عام 1963.
15 ديسمبر: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ينعى رجل الأعمال الكويتي الأديب والشاعر القدير عبدالعزيز سعود البابطين.
16 ديسمبر: سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه ينتقل إلى رحمة الله تعالى. (النهاية)




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