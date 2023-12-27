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سيؤول تفرض عقوبات على 8 أشخاص كوريين شماليين لتورطهم في تجارة الأسلحة

12/27/2023 4:27:14 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 27 - 12 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء فرض عقوبات مستقلة على ثمانية أشخاص كوريين شماليين من بينهم رئيس وكالة التجسس الكورية الشمالية لتورطهم في تجارة الأسلحة والأنشطة الالكترونية المحظورة بموجب العقوبات الدولية.
ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن الوزارة قولها إن هذه العقوبات جاءت ردا على تجربة كوريا الشمالية للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز (هواسونغ-18) في ال18 من ديسمبر في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأضافت الوزارة أن "جميع الكيانات التي ينتمي إليها الأشخاص الثمانية خضعت بالفعل لعقوبات من مجلس الأمن الدولي وحكومة كوريا الجنوبية".
وأكدت "لقد أوضحنا أن استفزازات كوريا الشمالية سيكون لها ثمن" مضيفة "سنواصل العمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان لوقف الاستفزازات وإعادة الانخراط في محادثات نزع السلاح النووي".
وبموجب العقوبات يتعين على أي شخص يسعى إلى عقد صفقات مالية مع الأشخاص المدرجين في قائمة العقوبات الحصول على موافقة من رئيس بنك كوريا المركزي أو السلطات المالية في البلاد.
ويرفع إعلان العقوبات العدد الإجمالي للأفراد والمؤسسات الكورية الشمالية الخاضعة للعقوبات إلى 83 شخصا و53 مؤسسة. (نهاية)

م ك / م ع ح ع




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