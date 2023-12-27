سيؤول تفرض عقوبات على 8 أشخاص كوريين شماليين لتورطهم في تجارة الأسلحة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 27 - 12 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء فرض عقوبات مستقلة على ثمانية أشخاص كوريين شماليين من بينهم رئيس وكالة التجسس الكورية الشمالية لتورطهم في تجارة الأسلحة والأنشطة الالكترونية المحظورة بموجب العقوبات الدولية.
ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن الوزارة قولها إن هذه العقوبات جاءت ردا على تجربة كوريا الشمالية للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز (هواسونغ-18) في ال18 من ديسمبر في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأضافت الوزارة أن "جميع الكيانات التي ينتمي إليها الأشخاص الثمانية خضعت بالفعل لعقوبات من مجلس الأمن الدولي وحكومة كوريا الجنوبية".
وأكدت "لقد أوضحنا أن استفزازات كوريا الشمالية سيكون لها ثمن" مضيفة "سنواصل العمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان لوقف الاستفزازات وإعادة الانخراط في محادثات نزع السلاح النووي".
وبموجب العقوبات يتعين على أي شخص يسعى إلى عقد صفقات مالية مع الأشخاص المدرجين في قائمة العقوبات الحصول على موافقة من رئيس بنك كوريا المركزي أو السلطات المالية في البلاد.
ويرفع إعلان العقوبات العدد الإجمالي للأفراد والمؤسسات الكورية الشمالية الخاضعة للعقوبات إلى 83 شخصا و53 مؤسسة. (نهاية)
م ك / م ع ح ع
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