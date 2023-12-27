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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 53 سنتا ليبلغ 45ر81 دولار

12/27/2023 4:27:14 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 12 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 53 سنتا ليبلغ 45ر81 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 98ر81 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين لتبلغ 07ر81 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 01ر2 لتبلغ 57ر75 دولار. (النهاية)

خ م




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