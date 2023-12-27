سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 53 سنتا ليبلغ 45ر81 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 12 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 53 سنتا ليبلغ 45ر81 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 98ر81 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين لتبلغ 07ر81 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 01ر2 لتبلغ 57ر75 دولار. (النهاية)
خ م
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