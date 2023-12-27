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وزارة الداخلية تطلق خدمة تجديد وتحويل المركبات عبر تطبيق (سهل)

12/27/2023 4:27:14 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 12 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء إطلاق خدمة تجديد المركبات للمواطنين والمقيمين عبر التطبيق الحكومي الموحد (سهل) ابتداء من الثاني من يناير المقبل وخدمة تحويل المركبات ابتداء من الأول من شهر فبراير المقبل.
وقالت الوزارة في بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إن إطلاق هذه الخدمة جاء بتوجيهات مباشرة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح في إطار جهود الوزارة وخطواتها نحو استكمال عملية التحول الرقمي ورقمنة الخدمات المقدمة للجمهور.
وأشارت إلى أن هذه الخدمات تأتي في إطار التخفيف والتسهيل على الجمهور في عملية تجديد وتحويل المركبات عبر تطبيق (سهل) الحكومي. (النهاية) ح م د

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