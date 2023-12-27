وزارة الداخلية تطلق خدمة تجديد وتحويل المركبات عبر تطبيق (سهل)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 12 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء إطلاق خدمة تجديد المركبات للمواطنين والمقيمين عبر التطبيق الحكومي الموحد (سهل) ابتداء من الثاني من يناير المقبل وخدمة تحويل المركبات ابتداء من الأول من شهر فبراير المقبل.
وقالت الوزارة في بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إن إطلاق هذه الخدمة جاء بتوجيهات مباشرة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح في إطار جهود الوزارة وخطواتها نحو استكمال عملية التحول الرقمي ورقمنة الخدمات المقدمة للجمهور.
وأشارت إلى أن هذه الخدمات تأتي في إطار التخفيف والتسهيل على الجمهور في عملية تجديد وتحويل المركبات عبر تطبيق (سهل) الحكومي. (النهاية) ح م د
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