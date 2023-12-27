وزيرا خارجية إيران وروسيا يبحثان العلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية والدولية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 27 - 12 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان مع نظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم الاربعاء آخر التطورات بجنوب القوقاز ومسار العلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية والدولية.
وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية على موقعها الالكتروني أن عبداللهيان رحب خلال اتصال هاتفي مع لافروف بعملية المفاوضات الجارية بين أذربيجان وأرمينيا للتوصل إلى اتفاق سلام دائم وأكد دعم بلاده لتحقيق السلام والاستقرار في هذه المنطقة.
ومن جانبه أكد لافروف عزم بلاده تسريع تنفيذ خطة تنمية التعاون بين موسكو وطهران مشيرا إلى أن بلاده أنهت كل الإجراءات الداخلية لتنفيذ مشروع الربط السككي بين البلدين.
ورحب لافروف بتوقيع إيران اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي واصفا اياها بالخطوة "المهمة للغاية" في تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران وروسيا والدول الأعضاء في الاتحاد.
يذكر أن اتفاقية الاتحاد الاقتصادي الأوراسي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2015 لتعزيز التعاون وزيادة القدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية وتهيئة الظروف للتنمية المستدامة من أجل تحسين مستويات المعيشة في الدول الأعضاء.(النهاية)
م و / ح ع ا ب
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