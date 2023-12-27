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وزيرا خارجية إيران وروسيا يبحثان العلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية والدولية

12/27/2023 4:27:14 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 27 - 12 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان مع نظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم الاربعاء آخر التطورات بجنوب القوقاز ومسار العلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية والدولية.
وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية على موقعها الالكتروني أن عبداللهيان رحب خلال اتصال هاتفي مع لافروف بعملية المفاوضات الجارية بين أذربيجان وأرمينيا للتوصل إلى اتفاق سلام دائم وأكد دعم بلاده لتحقيق السلام والاستقرار في هذه المنطقة.
ومن جانبه أكد لافروف عزم بلاده تسريع تنفيذ خطة تنمية التعاون بين موسكو وطهران مشيرا إلى أن بلاده أنهت كل الإجراءات الداخلية لتنفيذ مشروع الربط السككي بين البلدين.
ورحب لافروف بتوقيع إيران اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي واصفا اياها بالخطوة "المهمة للغاية" في تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران وروسيا والدول الأعضاء في الاتحاد.
يذكر أن اتفاقية الاتحاد الاقتصادي الأوراسي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2015 لتعزيز التعاون وزيادة القدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية وتهيئة الظروف للتنمية المستدامة من أجل تحسين مستويات المعيشة في الدول الأعضاء.(النهاية)

م و / ح ع ا ب




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