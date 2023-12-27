مقتل 3 أشخاص واصابة آخر في غارة جوية للاحتلال الاسرائيلي على جنوبي لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 27 - 12 (كونا) -- قتل ثلاثة اشخاص واصيب آخر بجروح اليوم الاربعاء نتيجة غارات جوية نفذتها طائرات جيش الاحتلال الاسرائيلي على جنوبي لبنان فيما قصفت طائرات ومدفعية تابعة له عددا من القرى والاراضي المتاخمة للخط الازرق.
وقالت (الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية) إن الطيران الحربي لجيش الاحتلال نفذ فجر اليوم غارة على منزل في حي (الدورة) وسط مدينة (بنت جبيل) ما ادى الى تدميره ومقتل واصابة من فيه.
واضافت الوكالة أن المقاتلات الحربية نفذت غارتين على منزلين وسط المدينة فدمرتهما كما اغارت على بلدة (يارون).
واشارت الى ان فرق الدفاع المدني والصليب الاحمر تمكنت من انتشال جثامين شابين وامرأة اضافة الى جريح آخر من تحت انقاض احد المنازل المستهدفة.
وذكرت أن مدفعية جيش الاحتلال قصفت بالقذائف (تلة حمامص) واطراف بلدة (عيتا الشعب) و(موقع الراهب) جنوبي لبنان فيما كانت المقاومة اعلنت في بيانات متلاحقة انها استهدفت عددا من مواقع جيش الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين المحتلة.
وتتواصل المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال الاسرائيلي والمقاومة في المناطق اللبنانية الجنوبية وعند الحدود مع فلسطين المحتلة بشكل يومي وبوتيرة متواصلة منذ انطلاق عملية (طوفان الاقصى) في السابع من اكتوبر الماضي.(النهاية)
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