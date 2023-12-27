مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 27 كانون الأول (بترا) - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي أدخلت عشرات المستوطنين المتطرفين لباحات الأقصى ووفرت لهم الحماية وسمحت لهم بأداء طقوس تلمودية.
ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة وأبواب الأقصى المواطنين المقدسيين من الدخول للبلدة القديمة أو للمسجد الأقصى، ما تسبب في انخفاض أعداد للمصلين.
--(بترا)
م . ف/أ م / س س
27/12/2023 12:11:03
MENAFN27122023000117011021ID1107660889
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