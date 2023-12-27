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مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

12/27/2023 4:26:49 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 27 كانون الأول (بترا) - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي أدخلت عشرات المستوطنين المتطرفين لباحات الأقصى ووفرت لهم الحماية وسمحت لهم بأداء طقوس تلمودية.
ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة وأبواب الأقصى المواطنين المقدسيين من الدخول للبلدة القديمة أو للمسجد الأقصى، ما تسبب في انخفاض أعداد للمصلين.
--(بترا)
م . ف/أ م / س س
27/12/2023 12:11:03

MENAFN27122023000117011021ID1107660889

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