Wednesday, 27 December 2023 01:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهاد 6 فلسطينيين بعد قصف طائرة مسيرة اسرائيلية لمخيم شرق طولكرم

12/27/2023 4:26:49 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 27 كانون الأول (بترا) - استشهد 6 فلسطينيين اليوم الأربعاء، بعد قصف طائرة مسيرة للاحتلال الاسرائيلي في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأعلن مستشفى الشهيد ثابت الحكومي بطولكرم في بيان عن وصول ستة شهداء، وعدد من الجرحى، جراء قصف مسيرة اسرائيلية لهم في المخيم، بعد ساعة من اعاقة الاحتلال وصول مركبات الاسعاف للمصابين المستشفى ،موضحة ان الشهداء هم : أحمد أنور حمارشة (19 عاما)، وأحمد عبد الرحمن عيسى (19 عاما)، وادهم محمد فحماوي (23 عاما)، ويزن احمد وحيد فحماوي (23 عاما)، وفارس حسام فحماوي (29 عاما)، وحمزة أحمد مصطفى فحماوي (17 عاما).
فيما اصيب شاب (24 عاما) اصابة خطيرة بالرأس وصفت حالته بالحرجة.
وأعلن جيش الاحتلال انه قصف منزلا مهجورا بقذائف "إنيرجا" وفجر مركبة في منطقة اكتابا بمدينة طولكرم.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بآلياتها وجرافاتها العسكرية مدينة طولكرم من محورها الغربي، مرورا بشارع خضوري وميدان جمال عبد الناصر وسط المدينة، وشارع مجمع الكراجات القديم، وجابت مختلف شوارعها وأحيائها، فيما توجهت قوة أخرى من جهة دوار المحاكم باتجاه مخيم نور شمس شرق المدينة، وتمركزت في حي المنشية وفرضت حصارا مشددا عليه.
--(بترا)
م . ف /اص / س س
27/12/2023 12:10:24

MENAFN27122023000117011021ID1107660888

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث