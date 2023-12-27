استشهاد 6 فلسطينيين بعد قصف طائرة مسيرة اسرائيلية لمخيم شرق طولكرم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 27 كانون الأول (بترا) - استشهد 6 فلسطينيين اليوم الأربعاء، بعد قصف طائرة مسيرة للاحتلال الاسرائيلي في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأعلن مستشفى الشهيد ثابت الحكومي بطولكرم في بيان عن وصول ستة شهداء، وعدد من الجرحى، جراء قصف مسيرة اسرائيلية لهم في المخيم، بعد ساعة من اعاقة الاحتلال وصول مركبات الاسعاف للمصابين المستشفى ،موضحة ان الشهداء هم : أحمد أنور حمارشة (19 عاما)، وأحمد عبد الرحمن عيسى (19 عاما)، وادهم محمد فحماوي (23 عاما)، ويزن احمد وحيد فحماوي (23 عاما)، وفارس حسام فحماوي (29 عاما)، وحمزة أحمد مصطفى فحماوي (17 عاما).
فيما اصيب شاب (24 عاما) اصابة خطيرة بالرأس وصفت حالته بالحرجة.
وأعلن جيش الاحتلال انه قصف منزلا مهجورا بقذائف "إنيرجا" وفجر مركبة في منطقة اكتابا بمدينة طولكرم.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بآلياتها وجرافاتها العسكرية مدينة طولكرم من محورها الغربي، مرورا بشارع خضوري وميدان جمال عبد الناصر وسط المدينة، وشارع مجمع الكراجات القديم، وجابت مختلف شوارعها وأحيائها، فيما توجهت قوة أخرى من جهة دوار المحاكم باتجاه مخيم نور شمس شرق المدينة، وتمركزت في حي المنشية وفرضت حصارا مشددا عليه.
--(بترا)
م . ف /اص / س س
27/12/2023 12:10:24
MENAFN27122023000117011021ID1107660888
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