استشهاد 6 فلسطينيين بعد قصف طائرة مسيرة اسرائيلية لمخيم شرق طولكرم

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 27 كانون الأول (بترا) - استشهد 6 فلسطينيين اليوم الأربعاء، بعد قصف طائرة مسيرة للاحتلال الاسرائيلي في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن مستشفى الشهيد ثابت الحكومي بطولكرم في بيان عن وصول ستة شهداء، وعدد من الجرحى، جراء قصف مسيرة اسرائيلية لهم في المخيم، بعد ساعة من اعاقة الاحتلال وصول مركبات الاسعاف للمصابين المستشفى ،موضحة ان الشهداء هم : أحمد أنور حمارشة (19 عاما)، وأحمد عبد الرحمن عيسى (19 عاما)، وادهم محمد فحماوي (23 عاما)، ويزن احمد وحيد فحماوي (23 عاما)، وفارس حسام فحماوي (29 عاما)، وحمزة أحمد مصطفى فحماوي (17 عاما).

فيما اصيب شاب (24 عاما) اصابة خطيرة بالرأس وصفت حالته بالحرجة.

وأعلن جيش الاحتلال انه قصف منزلا مهجورا بقذائف "إنيرجا" وفجر مركبة في منطقة اكتابا بمدينة طولكرم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بآلياتها وجرافاتها العسكرية مدينة طولكرم من محورها الغربي، مرورا بشارع خضوري وميدان جمال عبد الناصر وسط المدينة، وشارع مجمع الكراجات القديم، وجابت مختلف شوارعها وأحيائها، فيما توجهت قوة أخرى من جهة دوار المحاكم باتجاه مخيم نور شمس شرق المدينة، وتمركزت في حي المنشية وفرضت حصارا مشددا عليه.

--(بترا)

م . ف /اص / س س

27/12/2023 12:10:24

