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الأشغال المؤبدة لقاتل زوجته وابنه في إحدى مزارع جرش

12/27/2023 4:26:48 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمَّان 27 كانون الأول (بترا) -بركات الزِّيود- أصدرت محكمة الجنايات الكبرى، حُكمًا بالأشغال الشَّاقة المؤبدة بحق مواطن أقدم على قتل زوجته وابنه في مزرعة بمحافظة جرش، بعد خلافات أسرية جرت بينهما.
وأصدرت المحكمة قرارها اليوم الأربعاء، خلال جلسة علنية، وسيكون الحكم قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة بذلك.
وبين قرار التَّجريم أنَّ المُدان بالقضية وبعد خلافات أسرية غادر منزله وأقام في مزرعة بأطراف مدينة جرش، وحضرت إليه زوجته وأحد أبنائه ووقعت بينهما مشادة كلامية انتهت بإطلاقه النَّار على زوجته وابنه من بندقية صيد، أدى إلى مقتلهما.
وأوضح القرار أنه أدين بجريمة جناية القتل الواقع على أكثر من شخص وقرَّرت المحكمة وضعه بالأشغال المؤبدة.
--(بترا)
ب ص/أ م/ب ط
27/12/2023 11:40:09

MENAFN27122023000117011021ID1107660887

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