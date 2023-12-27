الأشغال المؤبدة لقاتل زوجته وابنه في إحدى مزارع جرش

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمَّان 27 كانون الأول (بترا) -بركات الزِّيود- أصدرت محكمة الجنايات الكبرى، حُكمًا بالأشغال الشَّاقة المؤبدة بحق مواطن أقدم على قتل زوجته وابنه في مزرعة بمحافظة جرش، بعد خلافات أسرية جرت بينهما.
وأصدرت المحكمة قرارها اليوم الأربعاء، خلال جلسة علنية، وسيكون الحكم قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة بذلك.
وبين قرار التَّجريم أنَّ المُدان بالقضية وبعد خلافات أسرية غادر منزله وأقام في مزرعة بأطراف مدينة جرش، وحضرت إليه زوجته وأحد أبنائه ووقعت بينهما مشادة كلامية انتهت بإطلاقه النَّار على زوجته وابنه من بندقية صيد، أدى إلى مقتلهما.
وأوضح القرار أنه أدين بجريمة جناية القتل الواقع على أكثر من شخص وقرَّرت المحكمة وضعه بالأشغال المؤبدة.
--(بترا)
ب ص/أ م/ب ط
27/12/2023 11:40:09
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