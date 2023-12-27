تراجع أسعار الدولار عالميا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 كانون الأول (بترا)- ظل الدولار تحت الضغط اليوم الأربعاء، بينما اقترب اليورو من أعلى مستوى له في أربعة شهور في ظل هيمنة التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأميركي" لأسعار الفائدة قريبا على السوق، وأبقت التدفقات الهزيلة في نهاية العام حجم التداول محدودًا.
وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، وصل مؤشر الدولار إلى 101.54 نقطة بالقرب من أدنى مستوى له في خمسة شهور البالغ 101.42 نقطة.
وانخفض اليورو 0.07 بالمئة إلى 1.1034 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 1.1045 دولار أمس الثلاثاء.
وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة ثلاثة بالمئة تقريبًا خلال العام وهي في طريقها لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي، وتراجع الين الياباني 0.17 بالمئة إلى 142.64 للدولار.
وبلغ أحدث سعر لتداول الدولار الأسترالي 0.6822 دولار بينما وصل الدولار النيوزيلندي إلى 0.6321 دولار.
--(بترا)
رصد/رس/ أ أ / س س
27/12/2023 11:40:06
MENAFN27122023000117011021ID1107660886
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