تراجع أسعار الدولار عالميا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الأول (بترا)- ظل الدولار تحت الضغط اليوم الأربعاء، بينما اقترب اليورو من أعلى مستوى له في أربعة شهور في ظل هيمنة التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأميركي" لأسعار الفائدة قريبا على السوق، وأبقت التدفقات الهزيلة في نهاية العام حجم التداول محدودًا.

وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، وصل مؤشر الدولار إلى 101.54 نقطة بالقرب من أدنى مستوى له في خمسة شهور البالغ 101.42 نقطة.

وانخفض اليورو 0.07 بالمئة إلى 1.1034 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 1.1045 دولار أمس الثلاثاء.

وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة ثلاثة بالمئة تقريبًا خلال العام وهي في طريقها لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي، وتراجع الين الياباني 0.17 بالمئة إلى 142.64 للدولار.

وبلغ أحدث سعر لتداول الدولار الأسترالي 0.6822 دولار بينما وصل الدولار النيوزيلندي إلى 0.6321 دولار.

--(بترا)

رصد/رس/ أ أ / س س

27/12/2023 11:40:06