Wednesday, 27 December 2023 01:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


توقف استقبال زوار تلفريك عجلون اليوم

12/27/2023 4:26:45 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عجلون 27 كانون الاول (بترا) – اعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية عن توقف استقبال الزوار في تلفريك عجلون، اليوم الأربعاء.
وأشارت المجموعه إلى أن سبب التوقف جاء نتيجة الظروف الجوية والرياح الشديدة وحفاظا على سلامة الزوار.
-- (بترا)
ع.ف/اص/ب ط
27/12/2023 11:22:13

MENAFN27122023000117011021ID1107660885

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث