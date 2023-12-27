توقف استقبال زوار تلفريك عجلون اليوم

عجلون 27 كانون الاول (بترا) – اعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية عن توقف استقبال الزوار في تلفريك عجلون، اليوم الأربعاء. وأشارت المجموعه إلى أن سبب التوقف جاء نتيجة الظروف الجوية والرياح الشديدة وحفاظا على سلامة الزوار. -- (بترا) ع.ف/اص/ب ط 27/12/2023 11:22:13

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