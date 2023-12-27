توقف استقبال زوار تلفريك عجلون اليوم
التاريخ
12/27/2023 4:26:45 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 27 كانون الاول (بترا) – اعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية عن توقف استقبال الزوار في تلفريك عجلون، اليوم الأربعاء.
وأشارت المجموعه إلى أن سبب التوقف جاء نتيجة الظروف الجوية والرياح الشديدة وحفاظا على سلامة الزوار.
-- (بترا)
ع.ف/اص/ب ط
27/12/2023 11:22:13
MENAFN27122023000117011021ID1107660885
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