انخفاض سعر النفط بأكثر من 0.22 %

انخفاض سعر النفط بأكثر من 0.22 %
التاريخ
12/27/2023 4:26:45 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 كانون الأول (بترا)-تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، لتقلص مكاسب قوية تحققت في الجلسة السابقة.
وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية،انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتًا أو 0.22 بالمئة إلى 80.89 دولار للبرميل.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتًا أو 0.29 بالمئة إلى 75.35 دولار للبرميل.
--(بترا)
رصد/رس / س س
27/12/2023 11:17:36
MENAFN27122023000117011021ID1107660884
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