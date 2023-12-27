انخفاض سعر النفط بأكثر من 0.22 %

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الأول (بترا)-تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، لتقلص مكاسب قوية تحققت في الجلسة السابقة.

وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية،انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتًا أو 0.22 بالمئة إلى 80.89 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتًا أو 0.29 بالمئة إلى 75.35 دولار للبرميل.

--(بترا)

رصد/رس / س س

27/12/2023 11:17:36