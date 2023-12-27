المنتخب الوطني لكرة القدم يلتقي نظيره اللبناني غدا
التاريخ
12/27/2023 4:26:42 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 كانون الأول (بترا)- يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره اللبناني عند الساعة الواحدة ظهر يوم غد الخميس.
وتأتي هذه المباراة الودية في إطار تحضيرات المنتخب لخوض غمار بطولة كأس آسيا التي تنطلق في قطر اعتبارا من يوم 12 الشهر المقبل.
كما يستعد المنتخب الوطني لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب قطر واليابان يومي 5 و9 الشهر المقبل قبل انطلاق منافسات آسيا وذلك بهدف الوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية.
--(بترا)
خ خ/ أ أ / س س
27/12/2023 10:40:01
MENAFN27122023000117011021ID1107660883
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.