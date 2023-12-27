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المنتخب الوطني لكرة القدم يلتقي نظيره اللبناني غدا

12/27/2023 4:26:42 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الأول (بترا)- يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره اللبناني عند الساعة الواحدة ظهر يوم غد الخميس.
وتأتي هذه المباراة الودية في إطار تحضيرات المنتخب لخوض غمار بطولة كأس آسيا التي تنطلق في قطر اعتبارا من يوم 12 الشهر المقبل.
كما يستعد المنتخب الوطني لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب قطر واليابان يومي 5 و9 الشهر المقبل قبل انطلاق منافسات آسيا وذلك بهدف الوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية.
--(بترا)
خ خ/ أ أ / س س
27/12/2023 10:40:01

MENAFN27122023000117011021ID1107660883

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