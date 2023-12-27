عشرات الشهداء والجرحى بمجازر إسرائيلية في مناطق متفرقة بقطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 27 كانون الأول (بترا)-يتواصل الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب مجازره الغير مسبوقة في مناطق متفرقة بقطاع غزة لليوم الـ82 على التوالي، وذلك بشن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، مخلفا عشرات الشهداء والجرحى.
وقالت مصادر صحية فلسطينية، إنه استشهد ستة فلسطينيين صباح اليوم الأربعاء، بقصف طائرات الاحتلال على حي الصفطاوي شمال غزة، كما استشهد سبعة فلسطينيين في حي التفاح والدرج شرق غز بقصف طائرات الاحتلال.
من جانب اخر، فجرت قوات الاحتلال عدة منازل في المنطقة الحدودية لخزاعة شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة.
كما استشهد خمسة فلسطينيين واصيب اخرون في قصف إسرائيلي لمدرسة بنات المغازي الإعدادية وسط قطاع غزة.
وأرتقى الآلاف من الشهداء والجرحى، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 70 بالمئة منهم أطفال ونساء.
يأتي ذلك في حين لا يزال هناك آلاف الشهداء والجرحى تحت الأنقاض وفي الطرقات لم يتم انتشالهم بسبب القصف المتواصل ومنع الاحتلال لطواقم الإسعاف من ذلك.
--(بترا)
أ ش/أ أ / س س
27/12/2023 10:38:45
MENAFN27122023000117011021ID1107660882
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.