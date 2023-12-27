العمل توقع اتفاقيتين لإنشاء فرعين إنتاجيين في المفرق والكرك

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الأول (بترا) - وقعت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، اتفاقيتين لإنشاء فرعين إنتاجيين الأول في قضاء منشية بني حسن في المفرق والثاني في قرية الجديدة بالكرك، يوفران المئات من فرص العمل ولاسيما للإناث.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود إن الاتفاقية الأولى لإنشاء فرع إنتاجي في قضاء منشية بني حسن في محافظة المفرق وقعت مع شركة "حرفة الإبرة لصناعة الألبسة الجاهزة" بالتعاون والتنسيق مع بلدية المنشية.

وأضاف أن الفرع الإنتاجي من المتوقع أن يوفر نحو 250 فرصة عمل للأردنيات من سكان قضاء المنشية والمناطق المحيطة به، مشيراً إلى أن هذا الفرع سيقام على أرض تعود ملكيتها لبلدية المنشية.

وبخصوص الاتفاقية الثانية لإنشاء الفرع الإنتاجي في قرية الجديدة في الكرك، بين الزيود أن الوزارة وقعتها مع شركة "الأزياء التقليدية لصناعة الألبسة"، مشيراً إلى أنه سيوفر حوالي 800 فرصة عمل للأردنيين للذكور والإناث من أبناء المحافظة.

وأوضح أن هذه الاتفاقيات تأتي في ضوء جهود وزارة العمل لإنشاء فروع إنتاجية بهدف تشغيل الشباب والشابات في جميع محافظات المملكة، وتوفير فرص عمل قريبة من أماكن سكنهم وبما يساعد على زيادة مشاركة المرأة وتمكينها اقتصاديا.

-- (بترا)

ع ف/اص/ب ط

27/12/2023 10:23:25