العمل توقع اتفاقيتين لإنشاء فرعين إنتاجيين في المفرق والكرك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 كانون الأول (بترا) - وقعت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، اتفاقيتين لإنشاء فرعين إنتاجيين الأول في قضاء منشية بني حسن في المفرق والثاني في قرية الجديدة بالكرك، يوفران المئات من فرص العمل ولاسيما للإناث.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود إن الاتفاقية الأولى لإنشاء فرع إنتاجي في قضاء منشية بني حسن في محافظة المفرق وقعت مع شركة "حرفة الإبرة لصناعة الألبسة الجاهزة" بالتعاون والتنسيق مع بلدية المنشية.
وأضاف أن الفرع الإنتاجي من المتوقع أن يوفر نحو 250 فرصة عمل للأردنيات من سكان قضاء المنشية والمناطق المحيطة به، مشيراً إلى أن هذا الفرع سيقام على أرض تعود ملكيتها لبلدية المنشية.
وبخصوص الاتفاقية الثانية لإنشاء الفرع الإنتاجي في قرية الجديدة في الكرك، بين الزيود أن الوزارة وقعتها مع شركة "الأزياء التقليدية لصناعة الألبسة"، مشيراً إلى أنه سيوفر حوالي 800 فرصة عمل للأردنيين للذكور والإناث من أبناء المحافظة.
وأوضح أن هذه الاتفاقيات تأتي في ضوء جهود وزارة العمل لإنشاء فروع إنتاجية بهدف تشغيل الشباب والشابات في جميع محافظات المملكة، وتوفير فرص عمل قريبة من أماكن سكنهم وبما يساعد على زيادة مشاركة المرأة وتمكينها اقتصاديا.
-- (بترا)
ع ف/اص/ب ط
27/12/2023 10:23:25
MENAFN27122023000117011021ID1107660881
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