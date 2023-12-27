جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجنديين شمال قطاع غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجنديين شمال قطاع غزة
التاريخ
12/27/2023 4:26:38 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 كانون الأول (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل ضابط وجنديين في معارك شمالي قطاع غزة.
كما أعلن جيش الاحتلال خلال الساعات الماضية، عن مقتل 5 ضباط وجنود بينهم قائد سرية في لواء ناحال من قوات النخبة، إضافة لإصابة 43 جنديا بينهم 9 إصابتهم خطيرة .
وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المُعلن إلى 494 منذ بدء عدوانه على القطاع المحاصر في السابع من تشرين الأول الماضي، بينهم 167 قتلوا منذ بدء العملية البرية في القطاع، وفق بيانات إسرائيلية.
--(بترا)
رصد/أغ /اص / س س
27/12/2023 08:26:20
MENAFN27122023000117011021ID1107660879
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