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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجنديين شمال قطاع غزة

12/27/2023 4:26:38 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الأول (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل ضابط وجنديين في معارك شمالي قطاع غزة.
كما أعلن جيش الاحتلال خلال الساعات الماضية، عن مقتل 5 ضباط وجنود بينهم قائد سرية في لواء ناحال من قوات النخبة، إضافة لإصابة 43 جنديا بينهم 9 إصابتهم خطيرة .
وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المُعلن إلى 494 منذ بدء عدوانه على القطاع المحاصر في السابع من تشرين الأول الماضي، بينهم 167 قتلوا منذ بدء العملية البرية في القطاع، وفق بيانات إسرائيلية.
--(بترا)
رصد/أغ /اص / س س
27/12/2023 08:26:20

MENAFN27122023000117011021ID1107660879

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