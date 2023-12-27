مقررة أممية: الهجمات الاسرائيلية ضد الأمم المتحدة جبن أخلاقي

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 27 كانون الاول (بترا) - قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، إن الهجمات الاسرائيلية التي لا أساس لها ضد الأمم المتحدة لا تثبت إلا الجبن الأخلاقي.

وأضافت ألبانيز في بيان بعد تصريح وزير خارجية اسرائيل بعدم تجديد التأشيرات لموظفي الامم المتحدة، "لقد تم إضعاف الأمم المتحدة بسبب عقود من الإفلات من العقاب على انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك استعمار الأراضي الفلسطينية المحتلة والتهجير القسري".

وقالت أنه "يتعين على الأمم المتحدة أن تحاسب إسرائيل إذا أرادت إنقاذ سمعتها وهدفها"، مشددة على أنه "لا يمكن لأحد أن يكون حرا إلا إذا كان الجميع أحرارا" .

وطالبت المقررة الاممية بوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين الفلسطينين، وتوفير الحماية الكاملة، وإعادة الإعمار، وانهاء الاحتلال، والعدالة.

-- (بترا)

م د/اص/ب ط

27/12/2023 08:18:46