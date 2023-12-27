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حصاد الفن.. 4 مسلسلات للشركة المتحدة اعتمدت على كتب وروايات خلال 2023

12/27/2023 4:26:21 AM
(MENAFN- Youm7) شهدت الدراما في عام 2023 الذي تفصلنا أيام على انتهائه تميزًا كبيرا من حيث تنوع المحتوى المقدم على الشاشة، سواء داخل موسم رمضان أو خارجه، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما اعتمدت عدد من الأعمال الدرامية خلال 2023 على بعض الكتب أو الروايات لكبار الكتاب، مع معالجة عصرية لتلك الأعمال.
سره الباتع منها مسلسل "سره الباتع" الذي عرض في موسم رمضان 2023، إذ إن أحداثه مأخوذة عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير يوسف إدريس، وبمعالجة درامية لخالد يوسف، الذي تولى أيضا إخراج العمل.
وتدور أحداث المسلسل في زمنين بين الماضي والحاضر حول السلطان حامد، وهو بطل شعبي ومجاهد في وقت الحملة الفرنسية يتحول لأسطورة لها أضرحة ومقامات في العديد من قرى مصر، وفي ذات الوقت يبحث الشاب حامد عن سر السلطان ومقامه، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورا هاما في مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود ولذلك أطلقت الاحتلال حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده، ولكن يقع الجنود في ورطة عندما يقوم الشباب في القرى التي يهرب إليها بقطع أصبع من أصابعهم ورسم نفس الوشم على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد".
وقام ببطولة مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف العديد من الأبطال المصريين والعرب، لعل أبرزهم أحمد السعدنى، أحمد فهمي، ريم مصطفى، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفي، هايدي سليم.
مذكرات زوج ومن خلال 15 حلقة، اعتمد مسلسل "مذكرات زوج" الذي عرض هو الآخر في دراما رمضان 2023، على رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير أحمد بهجت، وكتب السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، وشارك في بطولة المسلسل كل من: طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل ادم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.
وتدور أحداث "مذكرات زوج" فى إطار لايت اجتماعى حول المشاكل الزوجية التى يعانى منها الأزواج فى منتصف العمر، حيث يجسد طارق لطفى دور مراقب جوى، يعانى من مشاكل زوجية، فضلا عن اكتشافه فى منتصف عمره أنه لم يحقق ما يريد ويحاول تغيير ذلك، كما يضطر للذهاب إلى طبيب نفسي لمساعدته، وذلك في جو عائلي اجتماعي.
55 مشكلة حب كما اعتمد موسم "الأوف سيزون" أيضا على الكتب والأعمال الأدبية، حيث عرض الفترة الماضية مسلسل يحمل عنوان "55 مشكلة حب"، واعتمد في الأساس على كتاب للراحل مصطفى محمود يحمل نفس الاسم.
ويتكون المسلسل من 4 حكايات مختلفة، أولها حكاية "ألفريدو" بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمي، وندا موسى وإخراج عصام نصار، والحكاية الثانية جاءت بعنوان "ما تيجي نشوف" بطولة هنا شيحة وإسلام جمال ونبيل عيسى وطارق صبرى ونهى عابدين وملك قورة وأحمد جمال سعيد وإخراج محمد الخبيرى، أما الثالثة بعنوان "عيشها بفرحة" بطولة هبه مجدى وهانى عادل
وإخراج البير مكرم، والحكاية الرابعة "روحي فيك" بطولة عائشة بن أحمد ونور محمود.
زينهم
بينما يعرض حاليا مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود، وهو الآخر مأخوذ عن كتاب
أصدقائى الموتى شكرا للكاتب محمد جاب الله، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد سليمان عبد المالك، وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحى عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت.
مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، محمد أبو داود، احمد الرافعى، عماد رشاد، هناء الشوربجى، سلوى محمد على، ياسر عزت، أسامة أبو العطا، يارا جبران، حمدى هيكل، انجى أبو السعود، رحاب عرفة، بسمة نبيل، محمد الصاوى، لاشينة لاشين، على السبع، نورا مهدى، نسمة بهى، وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.



سره الباتع



مذكرات زوج



زينهم





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