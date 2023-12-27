وفاة الممثلة العالمية كيسي كرامر ابنة المخرج العالمى ستانلى كرامر

MENAFN - Youm7) توفيت الممثلة العالمية كيسي كرامر، ابنة المخرج السينمائي ستانلي كرامر الذي عمل على المسرح والسينما، عن عمر يناهز 67 عاما، حسبما أعلنت عائلتها. توفيت في منزلها في شيكاجو، إلينوي في 24 ديسمبر الجارى، ولم يتم الإعلان عن سبب الوفاة.

وُلدت كرامر في لوس أنجلوس، كاليفورنيا عام 1955، وظهرت لأول مرة على الشاشة الكبيرة في الفيلم الدرامي لوالدها عام 1979 "The Runner Stumbles" واستمرت في الظهور في مسلسلات تلفزيونية مثل "Falcon Crest"، و" General Hospital"، و"The Young"،

و" Restless "، و" Criminal Minds "، و" Southland "، و" Baskets "، و" Transparent "، من بين آخرين.

كيسي كرامر

وتضمنت اعتماداتها السينمائية "Behind The Candelabra" والأفلام المستقلة "A Rose For Emily" و"Mississippi Requiem" و"Darkness in Tenement 45"، وبصفتها عضوًا منذ فترة طويلة في استوديو الممثلين، عملت كرامر أيضًا في مسرحيات مثل إنتاج " My Sister In This House" مع دين براي في مسرح ديف ويست.

كانت كرامر ابنة ستانلي وآن بيرس، توفي شقيقها الأكبر، لورانس كرامر، في عام 2010،

كان والدها مخرجًا سينمائيًا أمريكيًا معروفًا بأفلام "The Defiant Ones" و"Guess Who's Coming to Dinner" و"On the Beach" و" It's a Mad, Mad, Mad, Mad World".



