سامح الصريطى وحنان عن علاقات العمل.. هو: بتشجعنى.. هى: بيحكي لى عن شغله

MENAFN - Youm7) استضافت الإعلامية إسعاد يونس، الفنان سامح الصريطي ، وزوجته الفنانة والمطربة المعتزلة حنان، في أول لقاء لهما بعد زواجهما في برنامج "صاحبة السعادة".

وسألت إسعاد، حنان هل تدخل في شغل سامح، لترد قائلة: "لا أتدخل في شغل سامح إطلاقا ساعات يأخذ رأيى وأنا مبفهمش في المنطقة دى وعارفة أنها متعبة وفيها شد أعصاب بسيبه على راحته هو ساعات بيحكيلى عن شغله يوم طويل كان يوم صعب".

ثم قال سامح: "هي بتدفعنى للعمل وتشجعنى وتقولى الناس بتبحك عشان خاطرى متبعدش عن الناس حتى لو مشهد وبعد ما أعتذر عن العمل أرجع تانى ويطلع رأيها صح".

سامح الصريطي عن كواليس زواجه بالمطربة حنان، قال: "عندما زرتها لأول مرة، رأيت أنها فرصة مناسبة لأتقدم إليها، وقلت لها تلك الجملة، وكنت أعلم حبها للبقدونس، فأحضرت لها حزمة بقدونس، وكنت أريد أن أقول لها من خلال إحضاري لها، أنني مازلت أتذكر أنك تحبين البقدونس، لذلك أحضرته لكي، وكنت أخبئه خلف ظهري، وتقمصت دور روميو".

وتابع: "لم أطلب منها رد في نفس اليوم الذي طلبت فيه يدها، على الرغم من أنني كنت أعلم أنها كانت ستوافق، ولكنني أردت أن أمهلها لكي تفكر في الأمر، وبعدها سافرت ألمانيا، وبدأنا نتحدث كما لو كنت لم أقل لها شيء، وكنا نتعامل بشكل طبيعي، حتى شعرت من إجابتها أنها موافقة".







