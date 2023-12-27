وفاة لي سون كيون منتحرا قبل عرض آخر أعماله Law Money.. اعرف القصة

MENAFN - Youm7) توفى الممثل الكوري لي سون كيون منذ ساعات بحادث انتحار يوم الأربعاء وسط تحقيق في الاشتباه في تعاطي المخدرات، وذلك بعد أن ترك رسالة لعائلته تشبه رسالة انتحار.

شارك لي سون كيون في عدد كبير من الأعمال خلال العام الجارى 2023، ولكن القدر لعب لعبته وتوفى قبل عرض مسلسله القصير Law Money، الذى وفقا لـ موقع IMDB، انتهى من تصويره، وسيتكون من 16 حلقة، ولم يتم الإعلان عن موعد عرضه بعد.

لي سون كيون





وكان قد عثر على الممثل

الكورى لي سون كيون بطل فيلم "Parasite" الحائز على جائزة الأوسكار ميتا في حادث انتحار واضح يوم الأربعاء وسط تحقيق في الاشتباه في تعاطي المخدرات، حيث عثرت الشرطة على رجل في الأربعينيات من عمره فاقدًا للوعي في سيارة بالقرب من متنزه واريونج بوسط سيول في الساعة 10:30 صباحًا، وتعرفت عليه فيما بعد على أنه لي.

تم العثور على قالب فحم يمكن أن يسبب تسممًا مميتًا بأول أكسيد الكربون، على مقعد الراكب الأمامي في السيارة، وكان مدير لي قد أبلغ الشرطة في وقت سابق أن الممثل غادر المنزل بعد كتابة مذكرة تشبه رسالة انتحار وأن سيارته اختفت.

وكان المدير قد زار منزل لي في تشيونجدام دونج في جنوب سيول لأنه كان خارج الاتصال، ومن ثم نقلت جثة لي إلى مستشفى جامعة سيول الوطنية.

وقد خضع لي لثلاث جولات من استجواب الشرطة للاشتباه في استخدامه للماريجوانا وغيرها من المخدرات غير المشروعة في منزل نادلة تعمل في حانة راقية في منطقة جانجنام في سيول في مناسبات متعددة منذ أوائل هذا العام، بما في ذلك يوم السبت الماضي، عندما تم الاستجواب، واستمر لمدة 19 ساعة.

واحتجزت الشرطة لي كمشتبه به في أواخر أكتوبر الماضى في التحقيق المتعلق بالمخدرات، والذي جاء بعد بلاغ مفاده أن المخدرات يتم تداولها بشكل غير قانوني بين الحانات في جانج نام.

وبحسب ما ورد ادعى الممثل أن النادلة خدعته لتعاطي المخدرات وأنه لم يكن يعرف ما الذي كان يتناوله.

وكانت نتيجة سلبية في الاختبار الذي تم إجراؤه أثناء تحقيقات الشرطة واختبار المخدرات المعملي الذي أجرته خدمة الطب الشرعي الوطنية الشهر الماضي.

وفي أول ظهور له للاستجواب يوم 28 أكتوبر، اعتذر لي عن "التسبب في خيبة أمل كبيرة"، قائلا: "أنا آسف لعائلتي، التي تعاني من الألم الشديد في هذه اللحظة".

كما تقدم لي بشكوى ضد شخصين، من بينهم النادلة، التي اتهمهما بابتزازه وسلب أمواله، مدعيًا براءته، قدم أيضًا طلب اختبار كشف الكذب في اليوم السابق، وأصر محاميه على ضرورة استخدام جهاز كشف الكذب لتحديد الحقيقة بين لي والنادلة، التي ورد أنها أبلغت الشرطة أن الممثل تعاطى المخدرات في منزلها عدة مرات.

وصعد الممثل البالغ من العمر 48 عامًا إلى الشهرة العالمية بعد فوز فيلم "Parasite" الذي لعب فيه دورًا رئيسيًا، بجوائز الأوسكار في عام 2020.

في عام 2021، فاز الممثل المخضرم بجائزة نقابة ممثلي الشاشة، إلى جانب زملائه في فريق فيلم "Parasite"، وفي العام الماضي، تم ترشيحه أيضًا لجائزة أفضل ممثل في حفل توزيع جوائز إيمي الدولية عن دوره في فيلم الخيال العلمي "Dr. Brain".

هذا العام، تمت دعوة فيلمي لي فيلم الرعب "Sleep" للمخرج جايسون يو وفيلم الإثارة الكارثي "Project Silence" للمخرج كيم تاي جون إلى مهرجان كان السينمائي السنوي السادس والسبعين، مع وجود الأول في قسم المنافسة في أسبوع النقاد في كان، وهو مهرجان سينمائي موازي لمهرجان كان السينمائي، والأخير في قسم عرض منتصف الليل.



