طريقة عمل الجنجر كوكيز في بيتك.. مثالي لاحتفال رأس السنة

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- Youm7) الجنجر كوكيز من الحلويات المفضلة التي يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات سهلة، والتي يمكن تناولها مع القهوة والشاي أو أي مشروبات مفضلة، أيضًا يمكن أن يقدم في الحفلات أو أعياد الميلاد، لذا يقدم اليوم السابع من الشيف مي صيام أفضل طريقة عمل
سهلة للجنجر الكوكيز.
الجنجر كوكيز طريقة عمل الجنجر كوكيز : المكونات
بيضة
نصف كوب زبدة
نصف كوب سكر بني
نصف كوب عسل اسود
2كوب ونصف دقيق
ملعقة صغيرة بكينج بودر
ربع ملعقة صغيرة بكينج صودا
ملعقة صغيرة قرفة. زنجبيل.
للوجهة
نصف كوب سكر بودرة
مكعب زبدة
ملعقتين لبن
عصر نصف ليمونة
ملعقة صغيرة نشا
الوان طعام
طريقة تحضير الجنجر كوكيز:
نخلط الزبدة مع السكر جيدا
يضاف البيض والقرفة والزنجبيل ويخلط ويضاف العسل الأسود ويخلط
يضاف الدقيق المنخول مع البكينج بودر والبكينج صودا وتخلط
المكونات معا بشكل جيد
أدخلي العجينة الثلاجة فترة تتراوح من 20 لـ 30 دقيقة
ثم افردي العجينة بين ورقتين و تقطع بقطاعات الكريسماس
وتدخل الثلاجة بعد التشكيل حتى يسخن الفرن على درجة حرارة
200 ثم يدخل فرن ساخن
لمدة 10 دقائق أو أقل
حتى يأخذ لون من القاع
عندما يبرد يزين بالايسينج و يقدم
الايسينج:
يخلط السكر مع النشا
يضاف اللبن تدريجيا حتى يصبح قوام كريمي
يضاف الليمون ومكعب الزبدة ويقلب جيدا
ثم تضاف ألوان الطعام و يزين بها الكوكيز
طريقة عمل الجنجر كوكيز
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