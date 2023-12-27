كيم كارداشيان.. النجمة الأمريكية بدون مكياج خلال الاستعداد لعيد الميلاد صور

(MENAFN
- Youm7) تحرص نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي، كيم كارداشيان طوال الوقت على أن تظهر في أفضل صورة أمام معجبيها سواء في المناسبات المختلفة التي تحضرها أو في صورها ومقاطع الفيديوهات التي تنشرها على صفحاتها الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعى، لكن هذه المرة ظهرت كارداشيان ووابنتها نورث ويست، وهن يستعدان لحضور حفل عيد الميلاد لعائلتهم الذى أقيم خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
كيم كارداشيان بدون مكياج
وفي مقطع فيديو نشر على "التيك توك"، نشرت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي مقطع فيديو لها هي وابنتها وبدأ المقطع بكيم، 43 عامًا، التي ذهبت مؤخرًا إلى طبيب أمراض جلدية مشهور، ظهرت بدون مكياج وشعر مبلل بشكل ملحوظ خالٍ من وصلات الشعر، وبدت بشرتها خالية من العيوب، و بحواجب مقوسة بشكل، وظهرت ابنتها، 10 سنوات، وهى تلوح للكاميرا أثناء جلوسها على مقعد أنيق مرتدية بيجامة عيد الميلاد.
كيم خلال استعدادها
وفي لقطة أخرى، أغلقت كيم عينيها بينما قام فنان الماكياج الخاص بها بوضع ظلال عيون عليها ووضعت أحمر الخدود الكريمي والبرونزر والكونتور قبل أن تضع كريم الأساس.
كيم تضع المكياج
وشوهدت كيم وهي تزيل طلاء أظافرها السابق وتقص أظافرها لتضع طلاء جديد، حيث قامت بوضع طلاء وردى شاحب لامع ليتوافق مع أظافرها الأكريليكية التي تشبه المخلب.
ابنة كيم كارداشيان
وسارعت فنانة الماكياج الخاصة بها إلى مزج أحمر الخدو والبرونزر بعد وضع قلم الشفاه البني المميز للنجمة على شفتيها.
كيم تحتفل مع عائلتها بعيد الميلاد
واجتمعت عائلة كارداشيان في نهاية هذا الأسبوع عشية عيد الميلاد للاحتفال في قصر كيم في كالاباساس الذي تبلغ تكلفته 60 مليون دولار، ورتبت كيم مع أطفالها الأربعة أشجار عيد الميلاد المتدفقة.
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