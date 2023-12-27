كيم كارداشيان.. النجمة الأمريكية بدون مكياج خلال الاستعداد لعيد الميلاد صور

MENAFN - Youm7) تحرص نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي، كيم كارداشيان طوال الوقت على أن تظهر في أفضل صورة أمام معجبيها سواء في المناسبات المختلفة التي تحضرها أو في صورها ومقاطع الفيديوهات التي تنشرها على صفحاتها الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعى، لكن هذه المرة ظهرت كارداشيان ووابنتها نورث ويست، وهن يستعدان لحضور حفل عيد الميلاد لعائلتهم الذى أقيم خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

كيم كارداشيان بدون مكياج





وفي مقطع فيديو نشر على "التيك توك"، نشرت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي مقطع فيديو لها هي وابنتها وبدأ المقطع بكيم، 43 عامًا، التي ذهبت مؤخرًا إلى طبيب أمراض جلدية مشهور، ظهرت بدون مكياج وشعر مبلل بشكل ملحوظ خالٍ من وصلات الشعر، وبدت بشرتها خالية من العيوب، و بحواجب مقوسة بشكل، وظهرت ابنتها، 10 سنوات، وهى تلوح للكاميرا أثناء جلوسها على مقعد أنيق مرتدية بيجامة عيد الميلاد.

كيم خلال استعدادها





وفي لقطة أخرى، أغلقت كيم عينيها بينما قام فنان الماكياج الخاص بها بوضع ظلال عيون عليها ووضعت أحمر الخدود الكريمي والبرونزر والكونتور قبل أن تضع كريم الأساس.

كيم تضع المكياج





وشوهدت كيم وهي تزيل طلاء أظافرها السابق وتقص أظافرها لتضع طلاء جديد، حيث قامت بوضع طلاء وردى شاحب لامع ليتوافق مع أظافرها الأكريليكية التي تشبه المخلب.

ابنة كيم كارداشيان

وسارعت فنانة الماكياج الخاصة بها إلى مزج أحمر الخدو والبرونزر بعد وضع قلم الشفاه البني المميز للنجمة على شفتيها.

كيم تحتفل مع عائلتها بعيد الميلاد

واجتمعت عائلة كارداشيان في نهاية هذا الأسبوع عشية عيد الميلاد للاحتفال في قصر كيم في كالاباساس الذي تبلغ تكلفته 60 مليون دولار، ورتبت كيم مع أطفالها الأربعة أشجار عيد الميلاد المتدفقة.