أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023.. تراجع عيار 21 وحذر فى الأسواق

MENAFN - Youm7) ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023 في مصر، وبلغ سعر الذهب الآن من عيار21 وهو العيار الرئيسي في سوق الذهب بمصر 3300 جنيه للجرام متراجعًا من 3350 جنيها عند سعر الإغلاق أمس، بعد أن شهد سوق الذهب قفزات كبيرة منذ مطلع الأسبوع الجاري، ويشهد سوق الذهب حالة من الحذر.











أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 3771 جنيها.

عيار 21 يسجل 3300 جنيه.عيار 18 يسجل 2829 جنيها.عيار 14 يسجل 2200 جنيه.الجنيه الذهب 26400 جنيه.ارتفاع الذهب عالميًا ارتفعت أسعار الذهب العالمي مع عودة التداولات بعد عطلة عيد الميلاد لترتفع أسعار الذهب بالرغم من أحجام التداول الضعيفة وتخرج من نطاق التداول الذي سيطر على تحركات الذهب خلال معظم فترات شهر ديسمبر، وذلك في ظل التوقعات بخفض الفائدة بشكل مبكر في الولايات المتحدة الأمريكية.سجل الذهب الفوري ارتفاع خلال جلسة أمس الثلاثاء بنسبة 0.4% ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2061 دولار للأونصة مسجلاً أعلى مستوى اليوم عند 2065 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن سجل أعلى مستوياته في أسبوعين يوم الجمعة الماضية عند 2070 دولار للأونصة.مكاسب الذهب شهد الذهب سلسلة من المكاسب بعد البيانات الضعيفة التي صدرت عن الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بتقلص نمو الربع الثالث بأقل من التوقعات، بالإضافة إلى تباطؤ معدلات التضخم، الأمر الذي زاد من توقعات الأسواق باقتراب قرار خفض الفائدة خلال عام 2024.مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مؤشر التضخم المفضل للبنك الفيدرالي الأمريكي، اظهر خلال شهر نوفمبر تراجع إلى 2.6% من القراءة السابقة 2.9% على المستوى السنوي، بينما أظهر المؤشر الجوهري السنوي الذي يستثنى عوامل التذبذب تراجع إلى 3.2% من 3.4%.وتأتي يأتي هذا التراجع في التضخم بعد إشارات حذرة من البنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه الأخير لعام 2023، لتعزز الآمال في أن البنك الفيدرالي يمكن أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول مارس 2024.عمل هذا على دعم أسعار الذهب بشكل كبير نظراً لأن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في المعدن النفيس. احتمالات خفض الفائدة في مارس في الأسواق ارتفعت إلى أكثر من 75% بعد بيانات التضخم الأمريكية، وذلك على الرغم من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الذين حاولوا تهدئة رد فعل الأسواق تجاه توقعات خفض الفائدة الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي.بالإضافة إلى هذا انخفض مؤشر الدولار الأمريكي ليسجل أدنى مستوياته منذ 5 أشهر نهاية الأسبوع الماضي، ليستكمل انخفاض اليوم بنسبة 0.1% الأمر الذي يزيد من دعم أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربطه مع الدولار.