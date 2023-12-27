Wednesday, 27 December 2023 01:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة يتفقد الحي السكني الخامس ومحور الأمل

12/27/2023 4:26:10 AM
(MENAFN- Youm7) قام المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة ، يرافقه مسئولو الجهاز، بجولة تفقدية للمرور على قطاع الإسكان بمنطقة الحي السكني الخامس R5 ، كما تفقد الأعمال الخاصة بأعمال تنسيق الموقع بالمشروعات ، بجانب المرور على محور الأمل، ومحيط منطقة المدينة الرياضية.

وخلال الجولة، عقد "الشربيني" عدة اجتماعات موسعة مع عدة شركات، والتي تم إسناد العمليات التنفيذية
لها،
للوقوف على جميع الأعمال على أرض الواقع.
وبدأ المهندس شريف الشربيني، اللقاءات بعقد اجتماع مع مسئولي شركة الرواد، ثم مسئولي شركة أبناء حسن علام، لمناقشة الأعمال التي تم تفقدها، ومواعيد الانتهاء من المشروعات،

وناقش المهندس شريف الشربيني، مسئولي المشروعات والاستشاريين المشرفين على تنفيذ الأعمال الخاصة بالخدمات، والموقف التنفيذي للمشروعات، مشدداً على الأخذ في الاعتبار بإنهاء المشروعات بأفضل جودة واتقان في الأداء، طبقًا للمواصفات المطروحة، وفي المواعيد المحددة، وخاصة في تشطيبات الأعمال الداخلية للعمارات، وكذا الأعمال الخاصة بالتشطيبات الخارجية، والأعمال الخاصة بتنسيق الموقع ما بين العمارات.



المهندس شريف الشربيني خلال الجولة التفقدية




الحي السكني الخامس



منطقة الحي السكني الخامس R5




منطقة الحي السكني الخامس








MENAFN27122023000132011024ID1107660865

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث