مكتبة مصر العامة تناقش قصص العشق الأربعون للكاتب عبود مصطفى.. الاثنين

(MENAFN
- Youm7) تنظم مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء يوم الاثنين القادم 1 يناير في تمام الساعة الخامسة مساء حفل توقيع ومناقشة كتاب قصص العشق الأربعون للكاتب عبود مصطفى عبود والصادر حديثاً عن دار الفاروق للاستثمارات الثقافية.
يدير اللقاء الروائي والكاتب الصحفي السيد شحتة ويناقش العمل الدكتور عوض الغباري الناقد وأستاذ الأدب العربي بكلية الآداب جامعة القاهرة كما يشارك في المناقشة الروائي والقاص رضا محروس والدكتور عبد الرحيم درويش أستاذ الإعلام بجامعة بني سويف.
وفي كتاب "قصص العشق الأربعون" نقرأ "قصص حب أسطورية لم ينسها الزمن و كلما سمعناها اقشعرت لها أبداننا لما تحمله من مشاعر صادقة و جياشة، بعض هذه القصص انتهت بنهايات جميلة، والبعض الآخر انتهت بطريقة بشعة وحزينة".
ويتضمن كتاب قصص العشق الأربعون رحلة ممتعة عبر الزمن حيث تحوي صفحاته أهم 40 قصة عشق في تاريخ الإنسانية سواء القصص الحقيقية، أو القصص الواردة في الميثولوجيا اليونانية، أو حتى التي كتبها الأدباء وحصلت على الخلود والذيوع عبر أقطار الأرض المختلفة.
يذكر أن الكاتب والروائي عبود مصطفى عبود حصل على جائزة عبد العزيز المنصور من معرض الكويت الدولي للكتاب في عام 2022 عن مجموعته القصصية الثانية عشرة ليلا
كما صدر له أكثر من 14 كتابا ما بين الأدب والتاريخ من بينها البلاط الملكي وأساطير الرعب و بانوبتيكون.
قصص العشق الأربعون
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