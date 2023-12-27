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مكتبة مصر العامة تناقش قصص العشق الأربعون للكاتب عبود مصطفى.. الاثنين

12/27/2023 4:26:07 AM
(MENAFN- Youm7) تنظم مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء يوم الاثنين القادم 1 يناير في تمام الساعة الخامسة مساء حفل توقيع ومناقشة كتاب قصص العشق الأربعون للكاتب عبود مصطفى عبود والصادر حديثاً عن دار الفاروق للاستثمارات الثقافية.



يدير اللقاء الروائي والكاتب الصحفي السيد شحتة ويناقش العمل الدكتور عوض الغباري الناقد وأستاذ الأدب العربي بكلية الآداب جامعة القاهرة كما يشارك في المناقشة الروائي والقاص رضا محروس والدكتور عبد الرحيم درويش أستاذ الإعلام بجامعة بني سويف.



وفي كتاب "قصص العشق الأربعون" نقرأ "قصص حب أسطورية لم ينسها الزمن و كلما سمعناها اقشعرت لها أبداننا لما تحمله من مشاعر صادقة و جياشة، بعض هذه القصص انتهت بنهايات جميلة، والبعض الآخر انتهت بطريقة بشعة وحزينة".



ويتضمن كتاب قصص العشق الأربعون رحلة ممتعة عبر الزمن حيث تحوي صفحاته أهم 40 قصة عشق في تاريخ الإنسانية سواء القصص الحقيقية، أو القصص الواردة في الميثولوجيا اليونانية، أو حتى التي كتبها الأدباء وحصلت على الخلود والذيوع عبر أقطار الأرض المختلفة.



يذكر أن الكاتب والروائي عبود مصطفى عبود حصل على جائزة عبد العزيز المنصور من معرض الكويت الدولي للكتاب في عام 2022 عن مجموعته القصصية الثانية عشرة ليلا
كما صدر له أكثر من 14 كتابا ما بين الأدب والتاريخ من بينها البلاط الملكي وأساطير الرعب و بانوبتيكون.



قصص العشق الأربعون

















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