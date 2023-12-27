كل شيء عن تكية محمد بك أبو الدهب فى الأزهر

MENAFN - Youm7) تقع تكية محمد بك أبو الدهب ضمن مجموعة محمد بك أبو الدهب والتي توجد بمنطقة الأزهر حيث تواجه الواجهة الشرقية للمجموعة الجامع الأزهر وتقابل الواجهة الشمالية للمنطقة التي تقع جنوب مسجد الحسين وتطل الواجهة الجنوبية على شارع التبليطة، وتعتبر هذه الواجهة هي الواجهة الوحيدة للتكية وكان الشروع في إنشاء المجموعة سنة 1187هـ/1773م، وتم الفراغ منها سنة 1188هـ/1774م، وتضم هذه الواجهة بالاضافة إلى التكية المسجد الذي انشئ ليكون مدرسة تعاون اأزهر واختار للتدريس بالمسجد مجموعة من أهل الحق، والحق بالمسجد تكية خصصت لسكن المتصوفة الاتراك وسبيل وحوض الدواب، وقد تم تجديد التكية في أوقات لاحقة خصصت لاقامة طلبة العلم.



التكية أقيمت على قسم كبير ضمن أرض خان الزراكشة الذي قام بشرائه محمد بك أبو الدهب وترك مدخله الملاصق للواجهة الغربية وانشأ التكية على باقي مساحة الخان.

انشأ هذه التكية الأمير الكبير محمد بك أبو الدهب تابع على بك الكبير، والذي ترقى في المناصب حيث قلده الصنجقية، وقام محمد على بشراء الكثير من المماليك والعبيد، وفي سنة 1185هـ/1771م أعلن على بك الكبير فصل مصر عن الدولة العثمانية وعهد إلى محمد بك أبو الدهب بقيادة جيش كبير لفتح سوريا وما أن تم لمحمد بك فتح دمشق حتى انقلب على على بك الكبير وتفاوض سراً مع رجال الدولة العثمانية لاعادة النفوز العثماني إلى مصر وعاد بجيشه إلى مصر سنة 1186هـ/1772م، وقامت حرب بين على بك الكبير وأبو الدهب انتهت بمقتل على بك الكبير سنة 1187هـ وعادت مصر ولاية عثمانية وخلصت اماراتها لمحمد بك الذي خرج لسوريا مرة أخرى لمضها فاذعنت له الكثير من بلاد الشام، إلا انه فرض ومات ليلة الاربعاء ثامن ربيع الأول سنة 1189هـ/1775م. فاعاد مماليكه جثمانه لمصر ودفت بمدرسته في الرواق الشرقي للمسجد.

التخطيط العام للتكية:

ينحصر التخطيط العام لهذه التكية بأنها مخصصة لسكن الصوفية والدارسين بجامع محمد بك أبو الدهب، لهذه التكية واجهتان هما الواجهة الجنوبية، وتوجد ضمن الواجهة الجنوبية لمجمعة أبو الدهب، والواجهة الثانية هي الواجهة الغربية وهي واجهة بسيطة تفتح على ممر ضيق ويوجد بين التكية وبين خان الزراكشة الملاصق لمجموعة أبو الدهب، ويمكن أن نتوصل من داخل التكية عن طريق ثلاثة أبواب الباب الأول وهو الباب الجنوبي للمجموعة والذي يؤدي غلى صحن مكشوف تشغله الميضأة الملحق بمجموعة أبو الدهب، ويوجد بالجدار الشمالي للصحن ممر يؤدي للطابق الأول للتكية.

والباب الثاني: هو الباب الموجود بالجدار الشمالي لحوض الدواب والذي تم استخدامه بعد الترميم الجاري بالمجموعة ويؤدي أيضا غلى الطابق الارضي للتكية.

والباب الثالث: يوجد بالواجهة الغربية ويؤدي إلى حجرة بالطابق الأرضي للتكية.

تتكون التكية من الداخل من فناء أوسط رئيسي ملحق به فناء فرعي والفناءان مكشوفان يحيط بكل منها أربع ممرات فتح بجدرانها حجرات للسكن وتتمثل هذه الحجرات الطابق الأرضي للتكية ويعلو هذا الطابق طابقان متشابهان حيث يتكون كل منها من أربع ممرات تفتح على الفناء الرئيسي والفرعي بشرافات خشبية وفتح بجدران هذه الممرات حجرات مشابهة لحجرات الطابق الأرضي والحق بكل طابق من الطابقين شرفة خشبية تفتح على الميضأة الملحقة، وفتح بجدران هذه الشرافات حجرات للسكن ويلاحظ أنه يوجد بالركن الشمالي الشرقي للفناء الرئيسي للتكية ساقية لرفع الماء إلى طوابق التكية.



