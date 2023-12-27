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102 سنة على ميلاد مصطفى محمود.. مسيرة بين العلم والأدب

12/27/2023 4:26:07 AM
(MENAFN- Youm7) يمر اليوم 102 عام على ميلاد المفكر والكاتب الراحل الدكتور مصطفى محمو ، إذ ولد فى مثل هذا اليوم
27 ديسمبر من
عام 1921، في قرية ميت خاقان التابعة لمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية ومصطفى محمود كاتب وطبيب وأديب وفنان مصرى



وقد كان كثيراً ما يمرض فى طفولته مما أدى لرسوبه ثلاث سنوات فى الابتدائية، وعدم قدرته على اللعب كباقى الأطفال غير أنه تفوق فى المراحل التالية حتى
درس مصطفى محمود الطب وتخرج عام 1953 وتخصَّص فى الأمراض الصدرية، ولكنه تفرغ للكتابة والبحث عام 1960.



ألّف مصطفى محمود 89 كتابا، متعددة الموضوعات والمجالات فمنها علمية ومنها فلسفية ومنها أدبية، سياسية، اجتماعية، ودينية. وأتقن أيضاً كتابة المسرحيات والحكايات، إضافة إلى الحكايات وقصص الرحلات، ويتميز أسلوبه بالجاذبية مع العمق والبساطة.



ألف كتب "لغز الموت" فى 1959، وفى عام 1961 كتب "أينشتاين والنسبية"، وكتب "القرآن محاولة لفهم عصري" فى عام 1969، وفى عام 1970 كتب كتابه الشهير "رحلتى من الشك إلى الإيمان".



كما كتب العديد من الكتب والمقالات نذكر منها : "ألعاب السيرك السياسي، الإسلام فى خندق، زيارة للجنة والنار،
عظماء الدنيا وعظماء، علم نفس قرآنى جديد، الإسلام السياسى والمعركة القادمة، على حافة الانتحار، عالم الأسرار، المؤامرة الكبرى، الله والإنسان ،أكل العيش، عنبر 7، شلة الأنس، رائحة الدم، إبليس، لغز الحياة، الأحلام، فى الحب والحياة، يوميات نص الليل، المستحيل، العنكبوت، اعترفوا لي، 55 مشكلة حب، اعترافات عشاق، الطريق إلى الكعبة، الله، التوراة، الشيطان يحكم، رأيت الله ، الروح والجسد ، حوار مع صديقى الملحد، الخروج من التابوت، رجل تحت الصفر، الإسكندر الأكبر، الزلزال، الإنسان والظل، غوما، الشيطان يسكن فى بيتنا، الغابة، مغامرات فى الصحراء، المدينة) وغيرها من الأعمال الأخرى.














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