الشيخ مصطفى عبد الرازق.. مسيرة حافلة لمجدد الفلسفة الإسلامية

MENAFN - Youm7) الشيخ مصطفى عبد الرازق مجدد للفلسفة الإسلامية خلال العصر الحديث، تولى مشيخة الجامع الأزهر، في مثل هذا اليوم 27 ديسمبر من عام 1945م، ليحمل راية التنوير والإصلاح الدينى، هو ما يجعلنا نستعرض لمحة من حياة الشيخ .







شهدت قرية أبو جرج بمحافظة المنيا، ميلاد الشيخ مصطفى عبد الرازق في عام 1882، ونشأ فى كنف والده "حسن عبدالرازق" الذى كان عضوا بالمجالس شبه النيابية التى عرفتها مصر منذ عصر الخديوى إسماعيل، وكذلك من مؤسسى جريدة "الجريدة وحزب الأمة".







بدأ مصطفى عبد الرازق حياته مع حفظ القرآن الكريم، وعندما أتم العاشرة انتقل إلى القاهرة، حتى يلتحق بالأزهر الشريف ليحصل العلوم الشرعية واللغوية، فدرس الفقه الشافعي، وعلوم البلاغة والمنطق والأدب والعروض والنحو وغيرها، وبدأ يتردد منذ سنة 1903م على دروس الإمام محمد عبده، ليصبح فيما بعد من تلاميذ الإمام.







وبعد حصول الشيخ مصطفى عبد الرازق على شهادة العالمية من الأزهر وهى

درجة البكالوريوس فى عام 1908م، شارك فى الجمعيات العلمية والأدبية، ليسافر بعد ذلك إلى باريس فى عام 1911م لاستكمال دراسته العليا، فالتحق بجامعة السوربون لدراسة اللغة الفرنسية، ثم انتقل إلى "جامعة ليون" ليدرس أصول الشريعة الإسلامية، ليعود إلى مصر فى 1914م، بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى، ليعين موظفا فى المجلس الأعلى للأزهر، ومفتشا بالمحاكم الشرعية، ثُم مدرسا للفلسفة بالجامعة المصرية، ثُم وزيرا للأوقاف مرتين، ثم عين شيخا للأزهر خلفا للشيخ فى 1945م.

وقد كتب الشيخ مصطفى عبد الرازق العديد من المؤلفات فله دراسة صغيرة أدبية عن البهاء زهير الشاعر المعروف، وأصدر كتابه "تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية"، كما كتب "فيلسوف العرب والمعلم الثانى"، والإمام الشافعى، والشيخ محمد عبده"، وكتب "الدين والوحى والإسلام" و"تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية"، ويرحل عن عالمنا في عام 1947م.