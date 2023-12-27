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الإعلان عن تفاصيل الدورة الـ 44 للمعرض العام للفنون التشكيلية.. اليوم

12/27/2023 4:26:06 AM
(MENAFN- Youm7) يستعد قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، للإعلان عن تفاصيل الدورة المقبلة للمعرض العام، اليوم فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً فى مركز سينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية.



ووقع الاختيار على الفنان سامح إسماعيل، ليتولى مهام قوميسير عام للدورة الرابعة والأربعين من المعرض العام، الحدث الفني القومي الأهم والأكبر للفنانين التشكيليين المصريين فوق 35 عامًا.



واجتمعت اللجنة العليا للدورة المرتقبة للمعرض العام فى وقت سابق لوضع الأسس والمعايير التنظيمية والتأكيد على الأهداف التى يسعى القطاع إلى تحقيقها، وبحث كل الرؤى والأفكار والحلول التى من شأنها أن تضمن تقديم دورة مختلفة يشعر من خلالها الفنانون برغبة جادة في تقديم رصد فنى صادق وشامل للمشهد التشكيلى المصرى وأيضاً معالجة عدد من الملاحظات السلبية التى عادة ما كانت تصاحب الدورات السابقة.




يذكر أن الفنان سامح إسماعيل قوميسير المعرض ولد فى القاهرة عام 1974، درس الخط العربى بمدرسة الخطوط العربية بباب اللوق، تخرج من كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 1997، ويعمل حاليا القيم الفنى لمتحف الفن المعاصر بجامعة حلوان، بدأ مسيرته الفنية الاحترافية فى 2006، ويقوم مشروعه الفنى على التجريدية المستلهمة من الفنون الإسلامية والخط العربى.



















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