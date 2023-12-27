الإعلان عن تفاصيل الدورة الـ 44 للمعرض العام للفنون التشكيلية.. اليوم

(MENAFN
- Youm7) يستعد قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، للإعلان عن تفاصيل الدورة المقبلة للمعرض العام، اليوم فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً فى مركز سينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية.
ووقع الاختيار على الفنان سامح إسماعيل، ليتولى مهام قوميسير عام للدورة الرابعة والأربعين من المعرض العام، الحدث الفني القومي الأهم والأكبر للفنانين التشكيليين المصريين فوق 35 عامًا.
واجتمعت اللجنة العليا للدورة المرتقبة للمعرض العام فى وقت سابق لوضع الأسس والمعايير التنظيمية والتأكيد على الأهداف التى يسعى القطاع إلى تحقيقها، وبحث كل الرؤى والأفكار والحلول التى من شأنها أن تضمن تقديم دورة مختلفة يشعر من خلالها الفنانون برغبة جادة في تقديم رصد فنى صادق وشامل للمشهد التشكيلى المصرى وأيضاً معالجة عدد من الملاحظات السلبية التى عادة ما كانت تصاحب الدورات السابقة.
يذكر أن الفنان سامح إسماعيل قوميسير المعرض ولد فى القاهرة عام 1974، درس الخط العربى بمدرسة الخطوط العربية بباب اللوق، تخرج من كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 1997، ويعمل حاليا القيم الفنى لمتحف الفن المعاصر بجامعة حلوان، بدأ مسيرته الفنية الاحترافية فى 2006، ويقوم مشروعه الفنى على التجريدية المستلهمة من الفنون الإسلامية والخط العربى.
MENAFN27122023000132011024ID1107660859
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.