لأصحاب آيفون.. حيل سرية للاحتفال برأس السنة فى Imessage.. جربها

إذا كنت تريد إضافة القليل من التنسيق إلى نصوص الرسائل التى ترسلها فى نهاية العام، فهناك خدعة تحتاج إلى معرفتها، وفقا لتقرير thesun.



حيث قال التقرير، أنه مثالى إذا كنت تستخدم iMessage على ايفون لإرسال رسائل نصية إلى الأصدقاء والعائلة وذلك كالتالي:

1- افتح تطبيق الرسائل ثم انغمس فى المحادثة.

2- الآن اكتب " عيد ميلاد سعيد " لكن لا تضغط على "إرسال"!

3- بدلًا من ذلك، اضغط باستمرار على زر الإرسال ثم اضغط على أيقونة الشاشة فى الجزء العلوى من الشاشة.

4- الآن استخدم إصبعك للتمرير من اليمين إلى اليسار، مما يتيح لك التنقل بين التأثيرات.

5- الخيار الجيد هو تأثير الألعاب النارية، ولكن هناك العديد منها التى قد تبدو رائعة لعيد الميلاد.

6- بمجرد تحديد اختيارك، اضغط على السهم الأزرق وسيتم تسليم رسالتك بأسلوب إضافي.

7- خيار جيد آخر هو إجراء تعطل للرموز التعبيرية.

8- ارجع إلى الدردشة وقم بإسقاط بعض الرموز التعبيرية لعيد الميلاد فى شريط النص.

9- حاول إضافة شجرة عيد الميلاد، وسانتا إيموجى، وربما بعض الهدايا أيضًا.

10- اضغط باستمرار على زر الإرسال مرة أخرى، ثم اضغط على زر الشاشة فى الأعلى.

11- تأكد الآن من تمريرك على التأثير الموجود فى أقصى اليسار، والذى يجب أن يكون مجرد طوفان من الرموز التعبيرية الخاصة بك.

12- سيؤدى هذا إلى ملء شاشة المستلم بالرموز التعبيرية الاحتفالية التى اخترتها عندما يفتح النص.

عبارات iMessage السرية

يمكنك أيضًا تشغيل بعض التأثيرات الخاصة بمجرد كتابة عبارات معينة فى iMessage على نظام iOS.

ليس هناك أى شيء مخصص لعيد الميلاد على وجه التحديد، ولكن هناك القليل منها الذى يجب أن تعرفه.

فيما يلى بعض العبارات التى ستؤدى إلى حدوث تأثير عند إرسالها عبر iMessage:

. سنة جديدة سعيدة

. سنة صينية جديدة سعيدة

. عيد ميلاد سعيد

. بيو بيو

. تهانينا

. تهاني

ضع هذه الأمور فى اعتبارك واستخدمها لإبهار أصدقائك

خدعة iMessage أخرى

أحد الأسرار الأخرى التى تم التغاضى عنها داخل iMessage هى خدعة Invisible Ink.

اكتب رسالة ولكن لا تضغط على إرسال.

اضغط باستمرار على "إرسال" ثم تأكد من تحديد "الفقاعة" فى الجزء العلوى من الشاشة.

اختر الآن الخيار السفلى على اليمين: Invisible Ink.

سيتيح لك ذلك إرسال رسالة مخفية لا يتم الكشف عنها إلا عندما يضغط عليها المستلم.

فهو يجعل محادثاتك أكثر خصوصية إذا كنت تراسل فى مكان عام.

كما أنها تعمل أيضًا كميزة حرق، بحيث يمكنك التحدث عن حبكات الفيلم فى الدردشات الجماعية دون إتلاف الأمر للأشخاص الذين لا يريدون رؤيته.



