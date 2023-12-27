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5 نصائح لمستخدمى أيفون لالتقاط صور تبدو كـ السينمائية

12/27/2023 4:26:02 AM
(MENAFN- Youm7) تشتمل أجهزة iPhone من Apple على العديد من ميزات الكاميرا الرئيسية التي تستحق الاستخدام، مثل وضع الصورة وأنماط التصوير الفوتوغرافي. ولكن إذا كان كل ما تريد استخدامه هو وضع الصورة القياسي، فلا يزال هناك العديد من الأدوات والإعدادات التي يمكنها تحسين تكوين صورك ومساعدتك في التقاط اللقطة المثالية باستخدام تقنيات أكثر تقليدية، وفقاً لموقع macrumors.



سواء كنت مالكًا لجهاز iPhone جديدًا أو مستخدمًا منذ فترة طويلة وتطلع إلى تحسين التصوير الفوتوغرافي ‌iPhone‌، فإليك ستة أدوات وإعدادات للكاميرا في iOS تستحق التدقيق والتجربة.


1. استخدم قاعدة الأثلاث


منذ فترة، يتضمن تطبيق الكاميرا من Apple بعض الإعدادات الاختيارية التي يمكن أن تساعدك في تنظيم لقطاتك، في المقام الأول في هذه الإعدادات هي أداة الشبكة، والتي ينبغي استخدامها عند تطبيق قاعدة الأثلاث، فهو يقسم إطار صورتك إلى شبكة تحتوي على خطين أفقيين وخطين رأسيين، مما يؤدي إلى إنشاء تسعة أجزاء متساوية.



تساعد قاعدة الأثلاث في توجيه عين المشاهد إلى الأجزاء الأكثر أهمية في صورتك وإنشاء تركيبة أكثر تناغمًا.



2. قم بتسوية اللقطات من أعلى إلى أسفل


إذا كنت تلتقط صورة لشيء ما من أعلى مثل طبق طعام أو قطعة زينة على الأرض، ففكر في استخدام مستوى الكاميرا، حيث يساعدك ذلك على التقاط لقطة متوازنة دون الحاجة إلى استخدام ذراع حامل ثلاثي القوائم، ومن المفيد أيضًا التقاط لقطة لشيء ما فوقك مباشرةً، مثل جسم ما في السقف أو في السماء.



كانت أداة مستوى الكاميرا جزءًا من تراكب الشبكة، لكن Apple فصلت الوظيفة في iOS 17، ولديها الآن مفتاح خاص بها: افتح تطبيق الإعدادات على ‌iPhone‌، وحدد الكاميرا، ثم قم بالتبديل على المفتاح المجاور للمستوى. . أنت الآن جاهز لاستخدامه.



افتح تطبيق الكاميرا، واضبط وضع الالتقاط على Photo، أو Portrait، أو Square، أو Time Lapse، باستخدام القائمة المنزلقة أعلى زر الغالق.

قم بتوجيه الكاميرا لأسفل مباشرة فوق موضوعك (أو لأعلى بشكل مستقيم إذا كان الموضوع/المشهد الذي تريد التقاطه فوقك).

قم بمحاذاة علامة التصويب العائمة مع علامة التصويب الثابتة في وسط الشاشة عن طريق ضبط زاوية كاميرا هاتفك. سوف يتوهج كلا الشعيرتين باللون الأصفر عندما يكونان في محاذاة مثالية.

اضغط على زر الغالق لالتقاط اللقطة.



3. قم بتسوية اللقطات الأفقية


من خلال جعل أداة Level خيارًا فرديًا في ‌iOS 17‌، قامت Apple أيضًا بتضمين مستوى أفقي إضافي لمزيد من الصور التقليدية المباشرة.



يؤدي تشغيل خيار المستوى إلى ظهور خط أفقي مكسور على الشاشة عندما يستشعر ‌iPhone‌ أنك تصطف لالتقاط لقطة مباشرة وتقوم بإمالة جهازك قليلاً بعيدًا عن الوضع الأفقي، ويظهر الخط باللون الأبيض عندما يكون هاتفك خارج المستوى ثم يتحول إلى اللون الأصفر بمجرد تحقيق اتجاه المستوى للإشارة إلى النجاح.



مع تمكين إعداد المستوى (الإعدادات ← الكاميرا ← المستوى)، افتح تطبيق الكاميرا وحاول تصوير هدف ما بزاوية مستقيمة، وسترى الخطوط الأفقية المتقطعة في منتصف عدسة الكاميرا. قم بتسوية زاويتك للأعلى لتوصيل الخطوط وإنشاء خط أصفر واحد.



تظهر نافذة التسوية المنبثقة لفترة وجيزة فقط وضمن نطاق ضيق من الزوايا القريبة من الأفقي (سواء في الاتجاه العمودي أو الأفقي)، لذلك لن تظهر بشكل متطفل عندما تحاول التقاط صورة بزاوية عن عمد.



4. التقط صورًا متتابعة



يشير وضع الاندفاع إلى قيام الكاميرا الموجودة على جهاز iPhone‌ الخاص بك بالتقاط سلسلة من الصور بتتابع سريع، بمعدل عشرة إطارات في الثانية، إنها طريقة رائعة لتصوير مشهد حركة أو حدث غير متوقع، حيث أنه من المرجح دائمًا أن ينتهي بك الأمر إلى الصورة التي كنت تهدف إليها.



5. اعكس صورك الشخصية


عندما تأخذ عند التقاط صورة شخصية باستخدام ‌iPhone‌ باستخدام تطبيق الكاميرا، فإنه يقلب - أو يعكس - الصورة تلقائيًا بحيث تكون نسخة مقلوبة من الصورة المعكوسة التي تراها في المعاينة قبل التقاط اللقطة.



قد يبدو هذا غريبًا، لأنه يُحدث فرقًا كبيرًا في مظهر صور السيلفي، ويمكن أن يكون الأمر مزعجًا أيضًا، نظرًا لأن معظم تطبيقات الوسائط الاجتماعية التابعة لجهات خارجية تلتقط صورًا ذاتية معكوسة تلقائيًا، مما يعني أنه من المرجح أن تكون معتادًا على وظيفة النسخ المتطابق أكثر من صور السيلفي المعكوسة التي يلتقطها ‌‌‌iPhone‌‌.



لحسن الحظ، يمكنك تغيير هذا السلوك الافتراضي لتطبيق الكاميرا، مما يعني أنه يمكنك الحصول على صورة شخصية معكوسة ربما تكون معتادًا على رؤيتها. إليك الطريقة.














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