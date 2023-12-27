علامات تخبرك باختراق بريدك الإلكترونى وحساباتك على السوشيال ميديا

إذا كان شخص ما

اخترق

حسابات الوسائط الاجتماعية والبريد الإلكترونى الخاصة بك، فقد تكون هناك علامات تحذيرية، حيث أوضح Ash Shatrieh، الباحث فى استخبارات التهديدات فى F-Secure تقنيات مشابهة لمجرمى الإنترنت الحقيقيين من أجل اختبار الدفاعات السيبرانية وتحذير الناس من أنهم معرضون للخطر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تتضمن هذه العلامات رؤية محتوى مختلف عما اعتدت عليه فى مخططك الزمنى، أو عدم تلقى الإشعارات على هاتفك كما اعتدت، ففى بعض الحالات، قد يتعرض جهازك (مثل الكمبيوتر الشخصي) للاختراق من خلال البرامج الضارة التى تسرق المعلومات، وفى هذه الحالة يكون من المهم إجراء فحص لمكافحة الفيروسات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

وهذه هى علاماته التى يجب الانتباه إليها:

- يتغير المحتوى الذى تراه على وسائل التواصل الاجتماعي: إذا بدأت فجأة فى رؤية محتوى غير مألوف على وسائل التواصل الاجتماعى، أو محتوى بلغات جديدة، فقد يكون ذلك علامة على وجود شخص ما فى حسابك.

- يمكن أن تشير التحولات المفاجئة، مثل تدفق المنشورات بلغات غير مألوفة أو اقتراحات من حسابات لم تتعامل معها، إلى نشاط مشبوه.

- تتلقى رسائل، ولكن لا توجد إشعارات، قد تكون هذه علامة تحذير بأن شخصًا آخر يراها أولًا.

- تظهر معاملات صغيرة جدًا فى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، راجع بانتظام بيانات البنك أو بطاقات الائتمان بحثًا عن المعاملات غير المصرح بها، فقد يبدأ المتسللون معاملات صغيرة كاختبار قبل محاولة إجراء معاملات أكبر.

- يظهر شعار أصفر أسفل بريدك الإلكترونى، فى Gmail على سطح المكتب، ستشاهد لافتة صفراء توضح قيام شخص ما بتسجيل الدخول من موقع غير مألوف

- إحدى العلامات التحذيرية الرئيسية للنشاط الضار هى إذا تم تعليق حسابك أو غلقه فجأة.