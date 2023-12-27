نموذج أولى من سيارة روسية كهربائية يحصل على لقب أبشع تصميم

MENAFN - Youm7) أُطلق على سيارة أمبر يانتار، وهى نموذج أولى جديد للسيارة الكهربائية من روسيا، لقب أبشع سيارة فى العالم بسبب تصميمها الغريب وغير الجذاب، فعادةً ما تحتوى نماذج السيارات الأولية على تصميمات لافتة للنظر تأسر خيال المشاهدين، حتى لو تبين أن السيارة التى تصل إلى خط الإنتاج مختلفة تمامًا، أو إذا لم تدخل حيز الإنتاج فعليًا، فإن النماذج الأولية هى وسيلة مثيرة لعرض رؤية العلامة التجارية للسيارات للمستقبل القريب.

السيارة الروسية





لكن هذا ليس هو الحال دائمًا، فسيارة أمبر يانتار الجديدة، هى نموذج أولى للمركبة الكهربائية صممته شركة أفتوتور، وهى شركة صناعة سيارات روسية مقرها فى كالينينجراد، بالتعاون مع معهد موسكو للفنون التطبيقية، تم الكشف عنه للجمهور قبل أقل من أسبوع، لكنه أصبح بالفعل أضحوكة على شبكة الإنترنت بأكملها، مع انتشار صور مظهره الخارجى غير الممتع على وسائل التواصل الاجتماعى.

أعلنت شركة Avtotor أنها تخطط لبدء إنتاج ما يصل إلى 50 ألف سيارة كهربائية من طراز Yantar فى عام 2025 فى مصنعها فى كالينينجراد، مضيفة أن جميع المكونات الرئيسية مثل المحرك الكهربائى والعاكس ولوحات التحكم والبطاريات سيتم تصميمها وتصنيعها جميعًا فى روسيا.

الادعاءات صدرت من قبل شركات تصنيع السيارات الروسية فى الماضى، ولكن انتهى بهم الأمر جميعا إلى العمل مع المكونات الصينية فى النهاية، وقد تم الكشف عن عدد قليل جدًا من التفاصيل التقنية، ولكن السيارة ستكون فى المتناول للغاية وستأتى ببطارية تبلغ طاقتها 25 كيلو واط / ساعة.





كما سيتمكن سائقو السيارات من استئجار البطاريات بدلاً من شرائها، وستصل السيارة إلى سرعة قصوى تبلغ 105 كم/ساعة، وهو أمر ليس مثيرًا للإعجاب.





ومع ذلك، عند رؤية السيارة، كان عدد قليل جدًا من الأشخاص مهتمين بالجانب الفني، فقد أثار التصميم غير الملهم بشكل صادم عددًا لا يحصى من الميمات والنكات عبر الإنترنت، حيث وصفها الكثيرون بأنها أبشع سيارة على الإطلاق، وتحاول Avtotor منذ ذلك الحين حفظ ماء الوجه من خلال الادعاء بأن السيارة سيكون لها تصميم مختلف تمامًا عندما تدخل حيز الإنتاج وأن هذا كان مجرد نموذج أولى "اختبارى".







