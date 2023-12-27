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كيفية استعادة الصور المحذوفة فى صور جوجل.. خطوات

12/27/2023 4:26:02 AM
(MENAFN- Youm7) خطوات بسيطة يمكنك القيام بها لاستعادة صورك المحذوفة بصور منصة جوجل ، حال حذف صور عزيزة عن طريق الخطأ، حيث يعد فقدان الذاكرة أمرا مفجعًا لدى البعض، وتوفر المنصة فرصة جيدة لاستعادة كنوزك المفقودة.



أولاً: التحقق من سلة المهملات


فكر فى سلة مهملات صور جوجل مثل مركز إعادة التدوير الرقمي، حيث يتم إرسال الصور ومقاطع الفيديو التي تحذفها هنا للحصول على مهلة مؤقتة، مما يوفر فترة 60 يومًا للاسترداد، وإليك كيفية الوصول إليه:



افتح تطبيق صور جوجل على هاتفك أو جهازك اللوحي.



اضغط على "المكتبة" في أسفل الشاشة.



اختر "سلة المهملات" من الخيارات.



تصفح العناصر المحذوفة.



إذا وجدت الصورة التي تبحث عنها، فانقر عليها مطولاً، ثم حدد "استعادة"، ستعود صورتك إلى مكتبة الصور والألبومات وحتى معرض هاتفك.





ماذا تفعل إذا لم تكن الصورة في سلة المهملات؟


إذا قمت بإفراغ سلة المهملات أو انتهت فترة الـ 60 يومًا، يصبح استرداد الصورة أكثر صعوبة.



فيما يلي بعض الخيارات الإضافية للاستكشاف..



ابحث في جوجل درايف.. قد تظل الصور المحذوفة من صور جوجل في بعض الأحيان موجودة في جوجل درايف، لذا حاول البحث عن اسم ملف الصورة أو الكلمات الرئيسية باستخدام شريط بحث درايف.



تحقق من معرض هاتفك.. إذا لم تقم بتمكين النسخ الاحتياطي التلقائي لصورك، فقد تظل مخزنة في المعرض المحلي لهاتفك، لذا افتح تطبيق المعرض الخاص بك وابحث عن الصورة المفقودة.



أدوات استعادة البيانات التابعة لجهات خارجية.. على الرغم من أن بعض تطبيقات استعادة البيانات غير مضمونة، إلا أنها يمكنها فحص مساحة تخزين هاتفك بحثًا عن الملفات المحذوفة، ومع ذلك استخدم هذه الأدوات بحذر وقم بتنزيل الخيارات الموثوقة فقط من مصادر موثوقة.



كيف تتأكد من عدم فقدان الصور في المستقبل؟



تمكين النسخ الاحتياطي التلقائي.. يضمن ذلك تخزين صورك بأمان في السحابة، حتى لو قمت بحذفها عن طريق الخطأ من هاتفك.



قم بتصدير صورك بانتظام.. قم بتنزيل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك بشكل دوري لإنشاء نسخة احتياطية على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو محرك الأقراص الثابتة الخارجي.



استخدام ميزات صور جوجل.. استكشف ميزات "الأرشيف" و"القفل" للحفاظ على صور معينة آمنة من الحذف غير المقصود.



وعلى الرغم من أن استعادة الصور المحذوفة قد يكون أمرًا صعبًا، إلا أنه ليس مستحيلًا دائمًا، باتباع هذه الخطوات واتخاذ الإجراءات الوقائية، يمكنك زيادة فرصك في إنقاذ ذكرياتك الثمينة من الهاوية الرقمية.



وإذا كنت لا تزال تواجه صعوبة في العثور على صورة معينة، فحاول البحث عنها باستخدام كلمات رئيسية مثل تاريخ التقاطها أو الموقع أو أي أشياء أو أشخاص في الصورة، قد تقودك وظيفة البحث في صور جوجل إلى ذكرياتك المفقودة.












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