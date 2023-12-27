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أعضاء في الجسم لا فائدة منها وقد لا تعلم بوجودها

12/27/2023 4:24:00 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يوجد 78 عضوا في جسم الإنسان، ومئات الأجزاء الأخرى، إذا تم احتساب العظام والعضلات والغدد الفردية.

وبينما نعتمد على الكثير منها للبقاء على قيد الحياة، مثل القلب والدماغ والرئتين، يعتبر العلماء أن بعضها لا فائدة منه على الإطلاق.

وتُسمى مثل هذه الأعضاء رسميا "الأثارية"، وقد أصبحت أجزاء الجسم هذه عديمة الوظيفة بشكل أو بآخر في سياق التطور. وربما ساعدت ذات يوم في حماية أسلافنا، لكنها الآن مجرد "وزن زائد".

وهنا 10 "أعضاء أثارية" ربما لم تكن تعلم بوجودها من قبل:

1. الثنية الهلالية

يمتلك جميع البشر ثنية هلالية، تعرف أيضا باسم الجفن الثالث، لكن هذه الطية الصغيرة من الأنسجة بجوار القناة الدمعية في زاوية عينك لا معنى لها في الواقع.

وبحسب العلماء فقد غطت ذات مرة مقلة العين بأكملها ومنحت أسلافنا حماية إضافية، تماما مثل الطيور والزواحف وبعض الثدييات التي لديها نوع من الغشاء الشفاف المرطب فوق أعينها.

2. العضلة الراحية الطويلة

العضلة الراحية الطويلة هي جزء آخر من الجسم يعتقد العلماء أنه يمكننا الاستغناء عنه.

وهي عديمة الفائدة، كما أن 15% من البشر على قيد الحياة اليوم ليس لديهم هذه العضلة.

وتظهر الأبحاث أن عضلة الساعد هذه لا توفر أي قوة إضافية للذراع أو القبضة أو القرص.

ويمكنك التحقق مما إذا كان لديك عضلة راحية طويلة عن طريق مد ذراعك ووضع إبهامك على الخنصر. وإذا رأيت وترا مرتفعا في منتصف معصمك، فهذا يعني أنك تمتلك واحدا.

3. حديبة داروين

يعاني الكثيرون من نتوء صغير أو قطعة مستديرة من الجلد أعلى آذانهم، تسمى حديبة داروين.

ويقوم البعض بتعليق المجوهرات بعد ثقبها، وهذه هي الفائدة الوحيدة لهذا النتوء.

وقد حصل على اسمه بعد أن ذكره تشارلز داروين في كتابه "أصل الإنسان".

4. الأذنية

جزء آخر من الأذن لا نحتاجه حقا وهو مجموعة من العضلات تسمى الأذنية.

وتاريخيا، ربما كانت مفيدة عند الحيوانات، مثل القرود والقطط التي تحتاج إلى تحريك آذانها لتسمع جيدا. ومعظم الناس لا يستخدمون هذه العضلات على الإطلاق.

5. عضلة مُقِفَّة الشعر

يمكن القول بأن هذه العضلة ليست "عديم الفائدة" تماما لأن لها وظيفة، لكن العلماء متفقون على أنها ليست ضرورية.

ويشار إلى أن مُقِفَّة الشعر عبارة عن عضلة صغيرة متصلة بكل بصيلة شعر وجلد. وعندما تنقبض، يقف الشعر منتصبا وتتشكل "القشعريرة" على الجلد. وهذه هي طريقة الجسم في محاولة الحفاظ على الحرارة عندما يشعر بالبرد. ومع ذلك، لدينا شعر أقل بكثير على أجسادنا من أسلافنا، لذلك فهي توفر القليل جدا من العزل الحقيقي.

6. العضلة الهرمية

إن العضلات الهرمية عبارة عن عضلات مثلثة صغيرة تقع بالقرب من الطبقة العليا من عضلات البطن.

ولا يمتلكها الجميع، وهي مرئية فقط في الأشخاص الذين لديهم ست عضلات (الخط العمودي في منتصف عضلات البطن لدى بعض الأشخاص).

وربطت بعض الدراسات العضلات الهرمية بانتصاب القضيب أو الوضعية المستقيمة، لكن وظيفتها المحددة "غامضة".

7. العضو الميكعي الأنفي

العضو الميكعي الأنفي هو عضو هلالي أنبوبي ينقسم إلى قسمين مزدوجين، يفصل بينهما الحاجز الأنفي.

ويعيش الكثير من الناس من دون هذا العضو، ولكن ما يزال لدى البعض بقايا منه تتسلل إلى سقف أنوفهم. ويُسمى أيضا عضو جاكوبسون، وهو موجود في العديد من الثدييات والزواحف والبرمائيات ويلعب دورا في السلوك الاجتماعي والجنسي بفضل خلايا مستقبلات الفيرمون وتأثيره المحفز على إفراز الهرمون المطلق لموجهة الغدد التناسلية، وفقا لمراجعة في Cureus.

لكن الأدلة تشير إلى أنه غير فعال لدى البشر الذين يحملونه.

8. اللحمية

تقع اللحمية بعد اللوزتين حيث يلتقي الحلق بتجويف الأنف. وبينما تساعد الأطفال على تطوير أجهزة المناعة وتساعد البالغين على مكافحة العدوى، يتفق الأطباء على إمكانية إزالتها دون عواقب وخيمة لأنها تكون صغيرة أو غير موجودة تقريبا عند البلوغ.

ويمكن أن يؤدي تورم اللحمية إلى التهابات الجيوب الأنفية المزمنة وتفاقم الحساسية.

9. الغدة الزعترية

جزء آخر من الجسم يقال في كثير من الأحيان إنه ليس له أي غرض.

ويقع هذه الغدة خلف عظمة القص وتلعب دورا مهما في تطوير جهاز المناعة لدى الأجنة وحديثي الولادة، لكن البالغين يمكنهم العيش بشكل جيد من دونه.

10. الفويلة

الفويلة هي غضروف متعظّم صغير في وتر خلف الركبة. وكان يُعتقد أنها فقدت بسبب التطور البشري، لكن الخبراء يقولون إنها عادت للظهور مرة أخرى خلال القرن الماضي، وهي الآن أكثر شيوعا بثلاث مرات عما كانت عليه قبل 100 عام.

وتشير دراسة إلى أنها يمكن أن تكون وراء التهاب مفاصل الركبة، وهي حالة مفصلية مؤلمة تزداد سوءا بمرور الوقت.

ويقول بعض الخبراء الآن إنه يجب إزالة الفويلة بشكل روتيني إذا تم العثور عليها. RT

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