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كيف تنتهي الحرب؟.. كابوس مزعج للاحتلال

12/27/2023 4:23:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان- دخلت الحرب الأكثر دموية التي يشنها الاحتلال الصهيوني بوحشية غير مسبوقة على قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 17 عاما، شهرها الثالث، دون أي أفق قريب لحل سياسي، سببه عجز الاحتلال، بعد أن وقع وما يزال في فخ "الهدف العسكري" الذي يعجز عن تحقيقه.
عقدة "الانتصار" بأي ثمن، ما تزال تنعكس على أداء جيش الاحتلال الذي يتكبد الخسائر على الأرض، وتظهر أيضا جلية في تصريحات "كابينت الحرب" الصهيوني بمتطرفيه، لتبلغ ذروتها في عدمية، ترفض جميع الحلول كـ"حل الدولتين"، وتهاجم الجميع حتى الحلفاء الذين لم يسلموا من سهام السياسيين في الكيان المحتل، عندما رضخوا لدعوات بلدانهم، مطالبين بوقف إطلاق نار شامل في غزة، وإدخال المساعدات لإيقاف جريمة الإبادة الجماعية للمدنيين الغزيين العزل، والتي تجاوز فيها عدد الشهداء الـ20.915 ألف شهيد، و54.918 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي، حسب حصيلة جديدة لوزارة الصحة في غزة أمس.
وما يفاقم من تعقيد المشهد لدى الاحتلال أزمة أسراه لدى المقاومة، وكيفية الوصول الى هدنة ثانية، مقابل إصرار حركة المقاومة الإسلامية - حماس بإصرارها المعتاد على شروط أي هدنة تطرح عليها، بأن يكون ذلك مسبوقا بوقف شامل لإطلاق النار، والانسحاب من غزة، وإدخال المساعدات، بينما الاحتلال الملاحق بمطالب مجتمعه وأهالي أسراه للإفراج عن أبنائهم، ما يتدحرج في الفشل سياسيا وميدانيا وداخليا.
ولا يقف أمر الكيان عند هذا المستوى من العبثية، فهو ماض في الإعلان عن أنه "مستمر في القتال"، برغم ما يلوح من الضغط الأميركي الذي يعاني من فشل حليفه الصهيوني، بل ويتمادى الكيان بإنكار الواقع، ويعلن عن بدء مرحلة ثالثة لعملياته العسكرية، تتضمن إنشاء منطقة عازلة بعمق يصل إلى 2 كلم على طول السياج؛ تشمل وادي غزة، مع إعادة تموضع قواته في المنطقة العازلة، برغم أنه يتكبد يوميا خسائر فادحة في صفوف جنوده.
عدد قتلى قوات الكيان المعلن عنه وصل إلى 491 قتيلا، ناهيك عن الإصابات فيها والتي تتفاقم منذ بدء عدوانه على القطاع والذي بدأ في 7 أكتوبر الماضي، حسب بياناته عينها.
في خضم هذا الوضع الدموي، يبرز سؤال حول "كيف تنتهي الحرب على غزة؟ وما هي السيناريوهات؟ " فالمسألة لا تقف عند الأطراف المباشرين، فهناك لاعبون دوليون، إذ يؤكد المراقبون أن أفضل سيناريو يمكن أن يحصل عليه الكيان، هو الامتثال لتسوية تفاوضية تمنحه الجلوس مع الأطراف، الذين سيختلفون حول أمد حربه.
في هذا الصدد، يقول أستاذ العلوم السياسية د. هاني السرحان، إن الحرب على غزة لن تطول إلى ما بعد كانون الثاني (يناير) المقبل، إذ تبدأ الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي جو بايدن، الذي لا يريد خسارة مزيد من الناخبين، بخاصة وأن المتعاطفين الأميركيين مع الفلسطينيين، باتوا يشكلون قوة ضغط في الميزان الانتخابي الأميركي.
واضاف السرحان، أن "الأفق السياسي والعسكري للحل، يكمن في اجتراح عدة سيناريوهات، لكن كلها ستكون مرتبطة بظروف طرفي الصراع، وبشكل أساس الرعاة الغربيين للكيان وحكومته، ومن جهة أخرى، ستتأثر الخيارات الفلسطينية بمدى وحدة الصف الفلسطيني، ومتانة الوقوف العربي والدولي مع المطالب الفلسطينية".
وبحسبه، يتبلور السيناريو الأول بفرض هدنة ووقف طويل نسبيا لإطلاق النار من الجهتين، بما يسمح بشيء من التقاط الأنفاس، والتعامل مع الاحتياجات الإغاثية والحالات الإنسانية، ولكن هذا السيناريو لن يصمد طويلا، لأن التضحيات الفلسطينية الكبرى، لا يمكن أن يكون ثمنها هدنة مؤقتة، دون مكاسب ودون أفق سياسي. في الجانب الآخر ترى حكومة الكيان أنها لم تحقق من المغانم سوى بعث روح النضال في الأجيال الفلسطينية الجديدة التي شهدت مناظر الدماء والدمار في غزة، بينما يتمحور السيناريو الثاني، حول تحريك ملف حل الدولتين في جولات زمنية طويلة تبعث الأمل، وتشتت الطاقة المتشددة في الجانبين، وهذا السيناريو يرتبط برؤية القوى العالمية لمستقبل المنطقة العربية.
وأضاف، أن الوضع معقد بالنسبة لحكومة الكيان، فقواتها لا تملك اي سيطرة ميدانية على أرض غزة، كما فشلت للآن بإيجاد منطقة عازلة في شمال غزة، بالإضافة إلى فشلها في الوصول بالمفاوضات حول هدنة مؤقتة، أو طويلة، او توقف الحرب، الى طريق مسدود، عدا عما يواجهها من ضغوطات داخلية، وكلها عوامل تعقد من طريقة تفكير الاحتلال بإنهاء الحرب.
الوزير الأسبق مجحم الخريشا، قال، "مع دخول الحرب الهمجية على غزة شهرها الثالث، تواجه حكومة رئيس وزراء الكيان المتطرف بنيامين نتنياهو، ضغوطا دولية متزايدة لإنهاء عملياتها العسكرية بغزة، في ظل تواصل سقوط القتلى الغزيين المدنيين، وأيضا غياب إستراتيجية واضحة للخروج من هذه الحرب".
واضاف "كما تواجه هذه الحكومة، ضغوطا داخلية من طرف عائلات نحو 137 من الأسرى الذين ما يزالون في غزة، بحيث تتصاعد المطالبات بوقف إطلاق النار، وتحريرهم، بعد أن أفضى اتفاق الهدنة الأخير لإطلاق سراح أكثر من 100 أسير منهم خلال وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعا".
وأكد الخريشا، أن رؤية الكيان لقطاع غزة ما بعد حماس "ما تزال غامضة، في ظل عدم قدرته - الكيان، في امتلاك زمام السيطرة الميدانية على ارض غزة، وإيجاد منطقة عازلة على حدود القطاع".
وأضاف، أن الكيان، يستطيع بدء الحرب، لكنه لن يستطيع إنهاءها كما يريد، وربما يكون الثمن الذي سيدفعه سياسيا في المستقبل، مع تصاعد الاحتجاجات الداخلية والضغوطات على رئيسه، أكبر بكثير مما يتخيله سدنة الكيان قبل الحرب، وفي ظل وصول المفاوضات بشأن هدنة جديدة الى طريق مسدود، فإن التوقع بنتيجة إنهاء الحرب، سيكون صعبا على الأطراف.
وبحسب المحلل السياسي د. صدام الحجاحجة، يشير الواقع إلى أن الكيان متمسك بمواصلة عملياته فى غزة حتى تحقق أهدافه، ما يعني بأن الحرب ستأخذ وقتا طويلا، في ظل عدم تمكنه من تحقيق اي سيطرة ميدانية بغزة.
وأضاف الحجاحجة، أن أكثر الأطراف التى تعاني من الحرب، أهل غزة جراء ما يقع عليهم من أنواع العقاب الجماعي الذي تمارسه سلطات الاحتال، كما أن الضغوط الأميركية والأوروبية والعربية، لن تنجح وحدها بإنهاء الحرب التى تحتاج لضغوط داخلية في قوية في الكيان.
واضاف "ليس أمام المقاومة الفلسطينية خيارات، سوى الاستمرار بمواجهة قوات الكيان الى ان تتضح الصورة النهائية للحرب"، مؤكدا أن الحرب على غزة ستستمر لفترة غير منظورة، وستكون نتائجها سلبية على الجميع بنسب متفاوتة، وهنا يجب على السلطة الوطنية الفلسطينية ألا تترك العالم، يحدد بمفرده مستقبل غزة بدونها، كما يجب على المجتمع الدولي الاستفادة من هذه الأحداث، ويعلم بأنه دون الحل العادل للقضية الفلسطينية، فلا يوجد أمل بأن تشهد المنطقة العربية استقرارا، وأن انفجار الأوضاع الفلسطينية مرة أخرى، بخاصة فى الضفة الغربية، أصبح مسألة وقت فقط.
وقال إن قوات الاحتلال بعد أشهر من القتل والقصف، لم تحقق شيئا من أهدافها، المتمثلة بالقضاء على حماس وتحرير أسراها، وإيجاد سيطرة ميدانية لها على أرض غزة، وفرض منطقة عازلة في شمالها، موضحا أن الحرب يمكن أن تستغرق فترة طويلة جدا ليحقق الكيان أهدافه، لكنه استبعد هذا السيناريو.

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