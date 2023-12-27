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الصحة: تسجيل إصابات بفيروس كورونا

12/27/2023 4:23:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، أنه تم تسجيل عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث تستعد الوزارة لعمل الفحص التسلل الجيني للمتحور السائد في المملكة كإجراء احترازي.


وقال خلال مداخلته على راديو هلا، إن هناك متحور JN1 وهو فئة من فئات سلالة“الأومكرون”، الذي يتميز بسرعة انتشاره ولا يسبب دخول المستشفيات.


وبين أن فيروس كورونا أصبح انفلونزا موسمية وذلك بحسب منظمة الصحة العالمية.


وأوضح أنه تم تسجيل الإصابة بالفيروس المخلوي الذي يصيب الأطفال، لكن بأعداد أقل مما تم تسجيله العام الماضي.


وأضاف أنه حسب نظام الرصد في وزارة الصحة والمتعلق بمراقبة بعض الأمراض الموسمية مثل الإنفلونزا، فإنه لا يوجد زيادة في أعداد الحالات المشخصة، لكن الأكثر انتشاراً في المملكة اليوم هي حالات الأنفلونزا A والمعروف H3N2 .

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