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المهندسين الزراعيين: إجراءات متكاملة لضمان استدامة صناديق النقابة المالية

12/27/2023 4:23:42 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد مجلس نقابة المهندسين الزراعيين اتخاذه جملة من الإجراءات الإدارية والمالية بهدف ضمان توازن واستدامة صناديق النقابة المالية, وقدرته على توفير وصرف الرواتب التقاعدية للزملاء جميعاً وللمنتسبين في المستقبل, وتمكين النقابة من أداء رسالتها الفنية والمهنية تجاه الزملاء.

وأضاف مجلس النقابة أن الاجراءات الإدارية والمالية سيتم تنفيذها نهاية شهر 12/2023 الحالي, وتتلخص باستمرار صرف كامل قيمة الرواتب التقاعدية للزملاء المتقاعدين الذين لم تبلغ قيمة الرواتب المصروفة لهم قيمة مادفعوه لصندوق التقاعد والاعانات, واقتطاع (25%) من قيمة الراتب التقاعدي للمتقاعدين الذين صرف لهم قيمة ما دفعوه لصندوق التقاعد, وترصيده كأمانات يتم صرفها حين توافر المخصصات المالية, ويستنثى من من ذلك ورثة الزملاء المتوفين, والمتقاعدون بسبب العجز, و تأجيل هذه الإجراءات للزملاء في الضفة الغربية وقطاع غزة نظراً للظروف الحالية, وسيتم تفعيل أو إيقاف هذه الاقتطاعات حسب توفر التدفقات المالية اللازمة لتغطية كامل الرواتب التقاعدية أو عدمها.

ونوّه مجلس النقابة أنه وبهدف توفير مصادر مالية لتجاوز التحديات المتراكمة منذ سنوات طويلة في حجم المبالغ المالية المتراكمة على الزملاء والتي تقدر بـ 25 مليون دينار, بالإضافة لتسديد التزامات النقابة الشهرية المتراكمة في قرض المليون دينار, وقسط أرض بيرين, سيتم إجراء تخفيض للنفقات وإيقاف صرف العلاوة السنوية لكافة الموظفين لعام 2024, وتفعيل إجراءات مزاولة المهنة, بالإضافة إلى استكمال الجهود في متابعة انجازالمشاريع الاستثمارية للنقابة, تمهيداً لتنفيذ دراسة اكتوارية لصندوق التقاعد والاعانات في شهر4/2024.

وذكر مجلس النقابة أن هذه الإجراءات التي اتخدها مجلس النقابة التزاماً منه بمسؤولياته لم ولن تكون سهلة, وهو يعي تماماً ردة الفعل الصادقة للزملاء وعائلاتهم, وأيضاً سهام النقد والتجريح وركوب الموجة للبعض, لكنه ملتزم بأداء مسؤولياته على أكمل وجه, وبجميع الوسائل للحفاظ على مؤسسة النقابة, حتى لا نصل إلى الطريق المسدود الذي وصلت له عدد من النقابات الأخرى بعدم قدرتها على الايفاء بالتزاماتها المالية مطلقاً.

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