جيش الاحتلال يعلن حصيلة كبيرة لقتلاه في غزة بينهم قائد سرية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، عن مقتل ضابط وجنديين في معارك شمالي قطاع غزة.
وكان قد أعلن خلال الساعات الماضية، عن مقتل 5 ضباط وجنود بينهم قائد سرية في لواء ناحال من قوات النخبة.
كما أعلن عن إصابة 43 آخرين بينهم 9 إصابتهم خطيرة في معارك قطاع غزة خلال الساعات الماضية.
ووفقا لذلك، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المُعلن إلى 494 منذ بدء عدوانه على القطاع المحاصر في السابع من تشرين الأول الماضي، بينهم 167 قتلوا منذ بدء العملية البرية في القطاع، وفق بيانات إسرائيلية.-(رويترز)
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