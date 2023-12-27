جيش الاحتلال يعلن حصيلة كبيرة لقتلاه في غزة بينهم قائد سرية

MENAFN - Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، عن مقتل ضابط وجنديين في معارك شمالي قطاع غزة.



وكان قد أعلن خلال الساعات الماضية، عن مقتل 5 ضباط وجنود بينهم قائد سرية في لواء ناحال من قوات النخبة.



كما أعلن عن إصابة 43 آخرين بينهم 9 إصابتهم خطيرة في معارك قطاع غزة خلال الساعات الماضية.



ووفقا لذلك، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المُعلن إلى 494 منذ بدء عدوانه على القطاع المحاصر في السابع من تشرين الأول الماضي، بينهم 167 قتلوا منذ بدء العملية البرية في القطاع، وفق بيانات إسرائيلية.-(رويترز)