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استشهاد 3 لبنانيين بغارة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل

12/27/2023 4:23:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن ثلاثة مواطنين استشهدوا بغارة إسرائيلية الليلة الماضية على مدينة بنت جبيل.

وذكر موقع "ليبانون 24" بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت قرابة الساعة 11 من مساء أمس على منزل مواطن من آل بزي وسط مدينة بنت جبيل واستهدفته بصاروخ أرض- جو ما أدى إلى استشهاد كل من ابراهيم بزي وزوجته شروق حمود وشقيقه علي، فيما نجا والده.
وقال ناشطون لبنانيون إن إبراهيم بزي قدم منذ مدة قصيرة من أستراليا، بهدف اصطحاب زوجته والسفر معا مرة أخرى، قبل أن يستشهدا بالغارة الإسرائيلية. RT

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