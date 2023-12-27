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عشرات الشهداء والجرحى بمجازر إسرائيلية في غزة

12/27/2023 4:23:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يتواصل الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب مجازره الغير مسبوقة في مناطق متفرقة بقطاع غزة لليوم الـ82 على التوالي، وذلك بشن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، مخلفا عشرات الشهداء والجرحى.
وقالت مصادر صحية فلسطينية، إنه استشهد ستة فلسطينيين صباح اليوم الأربعاء، بقصف طائرات الاحتلال على حي الصفطاوي شمال غزة، كما استشهد سبعة فلسطينيين في حي التفاح والدرج شرق غز بقصف طائرات الاحتلال.
من جانب اخر، فجرت قوات الاحتلال عدة منازل في المنطقة الحدودية لخزاعة شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة.
كما استشهد خمسة فلسطينيين واصيب اخرون في قصف إسرائيلي لمدرسة بنات المغازي الإعدادية وسط قطاع غزة.
وأرتقى الآلاف من الشهداء والجرحى، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 70 بالمئة منهم أطفال ونساء.
يأتي ذلك في حين لا يزال هناك آلاف الشهداء والجرحى تحت الأنقاض وفي الطرقات لم يتم انتشالهم بسبب القصف المتواصل ومنع الاحتلال لطواقم الإسعاف من ذلك.-(بترا)

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