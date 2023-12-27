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أسعار النفط تنخفض عالميا

12/27/2023 4:23:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، لتقلص مكاسب قوية تحققت في الجلسة السابقة.

وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتًا أو 0.22 بالمئة إلى 80.89 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتًا أو 0.29 بالمئة إلى 75.35 دولار للبرميل. (بترا)

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