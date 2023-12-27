15 عاماً على معركة الفرقان.. الاحتلال يستكثر على غزة كي جراحها



تهدئة برعاية مصرية تهدف إلى كسر الحصار مدتها ستة أشهر لم تلتزم (إسرائيل) بها ووجهت ضربة للمقاومة أسفرت عن استشهاد ستة فلسطينيين من كتائب القسام وردت المقاومة على هذه الجريمة وتدخلت مصر وأعلنت العودة إلى التهدئة صباح يوم الخميس 25/12/2008م أي قبل العدوان بيومين.



(إسرائيل) تعمدت الخداع إذ أعلنت حكومة إيهود أولمرت يوم الجمعة 26 ديسمبر 2008م عن مُهلة 48 ساعة لوقف إطلاق الصواريخ مهددةً حركة حماس بعملية عسكرية واسعة في حال عدم الاستجابة وجاءت هذه العملية في أقل من 24 ساعة من منح مهلة الـ 48 ساعة. ولم يقتصر الخداع على الإعلان الرسمي بل قامت بفتح المعابر وأدخلت 428 ألف لتر من الغاز الصناعي ونحو 75 طنًا من غاز الطبخ إضافة إلى 105 شاحنات إغاثة قبل يوم واحد من العدوان وهو ما ساهم في عودة الحياة في غزة إلى طبيعتها وعودة دوام الموظفين وعاد أفراد الأجهزة الأمنية إلى دوراتهم التدريبية ومَقارهم وفي صباح يوم السبت 27/12/2008م بدأ العدوان.



شنَّت الطائرات الحربية الصهيونية غاراتها في وضح النهار تقريبًا الساعة الحادية عشرة صباحًا موعد مغادرة الطلاب مدارسهم واستهدفت في دقيقة واحدة معظم المقار العسكرية والشُرطية والأمنية ضمن منطق الصدمة والردع وقتلت المئات من أفراد الأجهزة الأمنية والشرطية في الساعة الأولى من العدوان ففي اليوم الأول وحده استُهدف 80 مقرًا أمنيًا ما أدى إلى ارتقاء 271 شهيدًا و750 جريحًا.

وعليه يمكن تقييم هذا العدوان بأنه حرب استئصالية للمقاومة الفلسطينية إذ راهنت (إسرائيل) على انهيار القطاع وحركة حماس التي تحكمه بعد الضربة الأولى ولكن فشلت التقديرات الإسرائيلية وأثبتت المقاومة أنها فكرة والفكرة لا تموت.



أسفر العدوان عن استشهاد 1417 فلسطينيًا على الأقل (من بينهم 926 مدنيًا و412 طفلًا و111 امرأة) وإصابة 4336 آخرين إضافة إلى استهداف منازل سكنية وجامعات ومستشفيات الخ.



في المقابل كانت الخسائر الإسرائيلية حسب مزاعم الاحتلال مقتل 13 إسرائيليا وإصابة 400 آخرين لكن المقاومة أكّدت أنها قتلت قرابة 100 جندي.



استخدمت (إسرائيل) في هذا العدوان سلاحًا محرمًا دوليًا وهو الفوسفور الأبيض وعندما نذكر هذا السلاح نتذكر مجازر عديدة أهمها: مجزرة مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا التابع للأونروا ومجازر أخرى قضت على عائلات بأكملها.



عملت المقاومة في هذه المعركة بحنكة في امتصاص الضربة الأولى ونتائجها وأثرها النفسي وأطلقت في أثناء عملياتها حربًا نفسية مقابلة تهدف إلى رفع معنويات شعبنا وضرب معنويات العدو مثل: عملية توسيع رقعة الزيت أي القصف إلى مديات أبعد.



لكن لا يمكن فهم نتائج معركة الفرقان وأداء المقاومة بمعزل عن تطور الأداء في معارك حجارة السجيل والعصف المأكول وسيف القدس والتحولات الإستراتيجية التي حصلت والتي ذكرتُها في مقال سابق بعنوان: العصف المأكول وحجم التحول في قدرات المقاومة، ولكن في سياق توثيق نتائج معركة الفرقان وردود الأفعال التي حصلت لم يُفلح النظام الإقليمي العربي طوال مدة العدوان (23 يومًا) من عقد قمة عربية يحضرها الجميع فبعد طول عناء نجحت قطر في عقد مؤتمر قمة عربي حضرته 12 دولة عربية فقط ولم يحضر رئيس السلطة عباس هذا المؤتمر ومثّل فلسطين السيد خالد مشعل.



وبعد انتهاء العدوان عقدت القاهرة على أراضيها مؤتمرًا دوليًا لإعادة إعمار قطاع غزة بينما ذهب مجلس حقوق الإنسان إلى إصدار تقريره الشهير الذي يدين جرائم (إسرائيل) ضد الإنسانية وهو تقرير جولدستون.



زال غبار العدوان وذهب تقرير جولدستون أدراج الرياح ولم يحاكم أحد من الاحتلال وبقي الألم يعتصر قلوب الفلسطينيين بينما أعلنت القاهرة تهدئة جديدة ساهمت في وقف القتال.

اقرأ أيضاً:

جراح غزة لم تندمل بعد 12 عاما على الحرب العدوانية الإسرائيلية

شارك في كل حروب الاحتلال وهزمه "طوفان الأقصى".. كل ما يجب أن تعرفه عن لواء "غولاني"







