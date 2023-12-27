رئيس كوبا: تصرفات إسرائيل في غزة إرهابية وإذلال للإنسانية



وكتب دياز كانيل، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنّ "الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل الإرهابية في غزّة هي إهانة للإنسانية جمعاء"، مضيفاً "إلى متى سيستمر الإفلات من العقاب، وإلى متى ستظل هناك حرية كاملة للقتل؟".



كذلك، أكّد على أنّ "كوبا سترفع صوتها مراراً وتكراراً في الدفاع عن فلسطين، ولن تكون أبداً غير مبالية بما يحدث".



وقبل أيام، وافق البرلمان الكوبي بالإجماع على إعلان دعم لقضية الشعب الفلسطيني وإدانة جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي.



وحينها، انتقد النواب الكوبيون سياسة الولايات المتحدة وتواطؤها في هذه الإبادة الجماعية، من خلال "عرقلة عمل مجلس الأمن من خلال استخدام حق النقض غير الديمقراطي الذي عفا عليه الزمن لحماية تجاوزات الحكومة الإسرائيلية"، مشددّين على أنّ "الإفلات من العقاب الذي تصرفت به إسرائيل تاريخياً لا يمكن تفسيره، إلا من خلال ثقتها في أنه لن تكون هناك عواقب بسبب دعم حكومة الولايات المتحدة".



ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أكّدت كوبا، في بيانٍ أصدرته الخارجية الكوبية، أنّ هذا التصعيد يأتي "نتيجة 75 عاماً من الانتهاك الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ولسياسة إسرائيل العدوانية والتوسعية". -وكالات

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