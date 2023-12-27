Wednesday, 27 December 2023 01:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وقف عمل تلفريك عجلون بسبب شدة الرياح

12/27/2023 4:21:13 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية، الأربعاء، وقف استقبال الزوار في تلفريك عجلون بسبب شدة الرياح.


وقالت المجموعة في بيان مقتضب لها، إن حالة التوقف قد تمتد بحسب مستجدات الظروق الجوية السائدة.


وكانت“المناطق الحرة والتنموية”، أعلنت التوقف عن استقبال الزوار في تلفريك عجلون السبت الماضي أيضا، بسبب الظروف الجوية.


MENAFN27122023000072011014ID1107660834

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث