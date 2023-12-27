وقف عمل تلفريك عجلون بسبب شدة الرياح

MENAFN - Alghad Newspaper) أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية، الأربعاء، وقف استقبال الزوار في تلفريك عجلون بسبب شدة الرياح.



وقالت المجموعة في بيان مقتضب لها، إن حالة التوقف قد تمتد بحسب مستجدات الظروق الجوية السائدة.



وكانت“المناطق الحرة والتنموية”، أعلنت التوقف عن استقبال الزوار في تلفريك عجلون السبت الماضي أيضا، بسبب الظروف الجوية.

