وقف عمل تلفريك عجلون بسبب شدة الرياح

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية، الأربعاء، وقف استقبال الزوار في تلفريك عجلون بسبب شدة الرياح.
وقالت المجموعة في بيان مقتضب لها، إن حالة التوقف قد تمتد بحسب مستجدات الظروق الجوية السائدة.
وكانت“المناطق الحرة والتنموية”، أعلنت التوقف عن استقبال الزوار في تلفريك عجلون السبت الماضي أيضا، بسبب الظروف الجوية.
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