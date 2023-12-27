مجموعة مروجي Adani يستثمرون 1,125 مليون دولار أمريكي في أسهم Adani Green

(MENAFN
- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )--أعلنت Adani Green Energy Ltd ("AGEL")، أكبر مطور للطاقة المتجددة في الهند والشركة الرائدة على مستوى العالم، أن مجلس إدارة AGEL قد وافق على إصدار تفضيلي لضمانات لمروجي AGEL بمبلغ 9,350 كرور روبية هندية (أي ما يعادل 1,125 مليون دولار أمريكي) بسعر السهم الواحد البالغ 1,480.75 روبية هندية/السهم المحسوب على أساس لوائح SEBI ICDR. يخضع الإصدار لموافقة السلطات التنظيمية والقانونية وكذلك مساهمي الشركة في الاجتماع العام غير العادي (EGM) المقرر عقده في 18 يناير 2024. يجب استخدام الأموال لخفض المديونية وتسريع النفقات الرأسمالية.
أصبحت AGEL الآن مجهزة بالكامل لتحقيق هدفها المعلن المتمثل في توفير 45 جيجاوات بحلول عام 2030، مع توفيرها حاليًا سعة 20.6 جيجاوات، وأراضي مضمونة تزيد مساحتها عن 2,00,000 فدان (أي ما يعادل أكثر من 40 جيجاوات من السعة الإضافية) في المناطق الغنية بالموارد في الهند وضخ أسهم إضافية بقيمة 9,350 كرور روبية هندية تمول بالكامل هذا الهدف المعلن.
قال السيد Gautam Adani ، رئيس مجلس إدارة Adani Group : "الهند على وشك أن تصبح رائدة عالمية في مجال الطاقة المتجددة وAdani Green Energy في طليعة هذه الثورة". "هذا الاستثمار من قبل عائلة Adani يؤكد التزامنا ليس فقط بجعل حلم الطاقة النظيفة في أمتنا حقيقة واقعة ولكن أيضًا إلى انتقال عادل للطاقة حيث نتخلص تدريجيًا من مصادر الطاقة التقليدية مع العمل في الوقت نفسه على تطوير بدائل خضراء وبأسعار معقولة لتغذية خططنا المتسارعة للنمو والتنمية. مع ضخ الأموال، تظل AGEL في وضع إيجابي لتحقيق مسار نموها المتسارع".
في وقت سابق، أعلنت AGEL عن منشأة بناء بقيمة 1.36 مليار دولار أمريكي (من قبل 8 بنوك دولية رائدة) لبناء 2,167 ميجاوات من مشاريع الطاقة الشمسية في Khavda، بمدينة Gujarat، بحيث تكون أكبر حديقة للطاقة الشمسية في الهند. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت AGEL عن 1.425 مليار دولار من رأس المال السهمي (1.125 مليار دولار من الإصدار التفضيلي من قبل المروجين و300 مليون دولار من TotalEnergies JV)، وهو ما يترجم إلى زيادة في رأس المال تبلغ حوالي 3 مليارات دولار.
وهذا يدل على الاهتمام العميق من قبل المستثمرين على المدى الطويل والشركاء الإستراتيجيين والمؤسسات المالية والبنوك إلى جانب التزام المروج المستمر، لتمكين هدف AGEL المتمثل في إضافة 45 جيجاوات من الطاقة المتجددة في الهند بحلول عام 2030.
حول Adani Green Energy Ltd (AGEL)
AGEL هي أكبر شريك لحلول الطاقة المتجددة في الهند، وتلعب دورًا حيويًا في تمكين انتقال الطاقة النظيفة. تقوم الشركة بتطوير وامتلاك وتشغيل محطات الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الهجينة المتجددة المتصلة بالشبكة على نطاق المرافق. مع محفظة تشغيلية متجددة تبلغ 8.4 جيجاوات موزعة على 12 ولاية، تعد AGEL حاليًا أكبر مطور للطاقة المتجددة في الهند، حيث تعوض أكثر من 41 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل تراكمي. تلتزم AGEL بهدفها المتمثل في تحقيق 45 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أهداف إزالة الكربون في الهند. تركز الشركة على الاستفادة من التكنولوجيا لتقليل التكلفة المستوية للطاقة (LCOE) وتسهيل الاعتماد الواسع النطاق للطاقة النظيفة بأسعار معقولة. تم اعتماد محفظة تشغيل AGEL على أنها "إيجابية في استعمال المياه للمحطات التي تزيد سعتها عن 200 ميجاوات"، و"خالية من المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة"، و"ينعدم فيها إرسال المخلفات إلى مكبات النفايات"، مما يدل على التزامها بالنمو المستدام.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN27122023004146001356ID1107660825
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.