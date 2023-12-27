مجموعة مروجي Adani يستثمرون 1,125 مليون دولار أمريكي في أسهم Adani Green

‏(BUSINESS WIRE )--أعلنت Adani Green Energy Ltd‏ ("AGEL")، أكبر مطور للطاقة المتجددة في الهند والشركة الرائدة على مستوى العالم، أن مجلس إدارة AGEL قد وافق على إصدار تفضيلي لضمانات لمروجي AGEL بمبلغ 9,350 كرور روبية هندية (أي ما يعادل 1,125 مليون دولار أمريكي) بسعر السهم الواحد البالغ 1,480.75 روبية هندية/السهم المحسوب على أساس لوائح SEBI ICDR. يخضع الإصدار لموافقة السلطات التنظيمية والقانونية وكذلك مساهمي الشركة في الاجتماع العام غير العادي (EGM) المقرر عقده في 18 يناير 2024. يجب استخدام الأموال لخفض المديونية وتسريع النفقات الرأسمالية.

أصبحت AGEL الآن مجهزة بالكامل لتحقيق هدفها المعلن المتمثل في توفير 45 جيجاوات بحلول عام 2030، مع توفيرها حاليًا سعة 20.6 جيجاوات، وأراضي مضمونة تزيد مساحتها عن 2,00,000 فدان (أي ما يعادل أكثر من 40 جيجاوات من السعة الإضافية) في المناطق الغنية بالموارد في الهند وضخ أسهم إضافية بقيمة 9,350 كرور روبية هندية تمول بالكامل هذا الهدف المعلن.

قال السيد Gautam Adani ، رئيس مجلس إدارة Adani Group : "الهند على وشك أن تصبح رائدة عالمية في مجال الطاقة المتجددة وAdani Green Energy في طليعة هذه الثورة". "هذا الاستثمار من قبل عائلة Adani يؤكد التزامنا ليس فقط بجعل حلم الطاقة النظيفة في أمتنا حقيقة واقعة ولكن أيضًا إلى انتقال عادل للطاقة حيث نتخلص تدريجيًا من مصادر الطاقة التقليدية مع العمل في الوقت نفسه على تطوير بدائل خضراء وبأسعار معقولة لتغذية خططنا المتسارعة للنمو والتنمية. مع ضخ الأموال، تظل AGEL في وضع إيجابي لتحقيق مسار نموها المتسارع".

في وقت سابق، أعلنت AGEL عن منشأة بناء بقيمة 1.36 مليار دولار أمريكي (من قبل 8 بنوك دولية رائدة) لبناء 2,167 ميجاوات من مشاريع الطاقة الشمسية في Khavda، بمدينة Gujarat، بحيث تكون أكبر حديقة للطاقة الشمسية في الهند. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت AGEL عن 1.425 مليار دولار من رأس المال السهمي (1.125 مليار دولار من الإصدار التفضيلي من قبل المروجين و300 مليون دولار من TotalEnergies JV)، وهو ما يترجم إلى زيادة في رأس المال تبلغ حوالي 3 مليارات دولار.

وهذا يدل على الاهتمام العميق من قبل المستثمرين على المدى الطويل والشركاء الإستراتيجيين والمؤسسات المالية والبنوك إلى جانب التزام المروج المستمر، لتمكين هدف AGEL المتمثل في إضافة 45 جيجاوات من الطاقة المتجددة في الهند بحلول عام 2030.

حول Adani Green Energy Ltd ‏ (AGEL)

AGEL هي أكبر شريك لحلول الطاقة المتجددة في الهند، وتلعب دورًا حيويًا في تمكين انتقال الطاقة النظيفة. تقوم الشركة بتطوير وامتلاك وتشغيل محطات الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الهجينة المتجددة المتصلة بالشبكة على نطاق المرافق. مع محفظة تشغيلية متجددة تبلغ 8.4 جيجاوات موزعة على 12 ولاية، تعد AGEL حاليًا أكبر مطور للطاقة المتجددة في الهند، حيث تعوض أكثر من 41 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل تراكمي. تلتزم AGEL بهدفها المتمثل في تحقيق 45 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أهداف إزالة الكربون في الهند. تركز الشركة على الاستفادة من التكنولوجيا لتقليل التكلفة المستوية للطاقة (LCOE) وتسهيل الاعتماد الواسع النطاق للطاقة النظيفة بأسعار معقولة. تم اعتماد محفظة تشغيل AGEL على أنها "إيجابية في استعمال المياه للمحطات التي تزيد سعتها عن 200 ميجاوات"، و"خالية من المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة"، و"ينعدم فيها إرسال المخلفات إلى مكبات النفايات"، مما يدل على التزامها بالنمو المستدام.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.