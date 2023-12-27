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العواصف الرعدية تنهي حياة 8 أشخاص في أستراليا

12/27/2023 4:15:24 AM
(MENAFN- Al Watan) لقي ثمانية أشخاص مصرعهم جراء عواصف رعدية شديدة ضربت شرق أستراليا، تسببت في انقطاع التيار الكهربي عن عشرات الآلاف من المنازل. وأكدت السلطات الأسترالية اليوم، أن العواصف اجتاحت ولايات فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وكوينزلاند، ما أدى إلى هطول أمطار غزيرة.
وحذرت السلطات من أن الارتفاع السريع في منسوب مياه الأنهار قد يؤدي إلى فيضانها وغمر أماكن التخييم على ضفافها. وتوقع مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي هطول المزيد من الأمطار على الرغم من التوقعات بتراجع الطقس السيئ في وقت لاحق اليوم.
يذكر أنه في الوقت الذي تشهد فيه أستراليا هطولا للأمطار شرق البلاد، تكافح عدة مناطق في الغرب الحرائق، حيث تشهد أستراليا حاليا ظاهرة "النينيو" المناخية، التي يمكن أن تسبب ظواهر مناخية متقلبة تتراوح بين حرائق الغابات والأعاصير الاستوائية وحالات الجفاف الطويلة.

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