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كيف تعالج المشيمة مرض التهاب المثانة المزمن

12/27/2023 4:15:24 AM
(MENAFN- Al Watan) كشف خبراء أن أنسجة المشيمة يمكن أن تبعث الأمل للأشخاص الذين يعانون من شكل مزمن من التهاب المثانة.
حيث أن العلاج المبني على حقن الغشاء السلوي المأخوذ من المشيمة في عضلة المثانة، أدى إلى انخفاض الألم والأعراض البولية التي يعاني منها مرضى التهاب المثانة الخلالي، بمقدار ثلاثة أضعاف.
ويعمل النهج الجديد المطور على تجديد الأنسجة التالفة وتقليل الالتهاب، حيث أن الغشاء السلوي (الطبقة الخارجية للمشيمة) غني بمركبات الشفاء الطبيعية التي تؤدي إلى نمو الخلايا الجديدة.
وقد تم استخدامه بنجاح في ضمادات الجروح المزمنة مثل تقرحات الساق.
ويؤخذ الغشاء من أنسجة المشيمة البشرية المتبرع بها والتي يتم تعقيمها ثم تحويلها إلى مسحوق، قبل تحويلها إلى شكل سائل.
وفي تجربة سريرية أجريت في كلية الطب بجامعة واين ستيت، ديترويت في الولايات المتحدة، تلقى عشرة مرضى كانوا يعانون من التهاب المثانة الخلالي لمدة تصل إلى 12 عاما، عدة حقن في عضلة المثانة تحت التخدير العام. وبعد ثلاثة أشهر، تحسنت أعراضهم بشكل ملحوظ.
كما قال الباحثون في المجلة الدولية لطب المسالك البولية وأمراض الكلى: "يتوافق هذا مع تحسن كبير في نوعية الحياة الجسدية والعقلية ولم تكن هناك آثار سلبية".
وسيتم اجراء أكبر تجربة في جامعة Case Western Reserve في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة، تشمل 100 مريض سيتم حقنهم إما بمادة المشيمة، أو حقن الدواء الوهمي، في 20 موقعا في المثانة.
ويعد التهاب المثانة الخلالي، المعروف أيضا باسم متلازمة ألم المثانة، حالة غير مفهومة بشكل جيد حيث تتمثل الأعراض الرئيسية في ألم شديد في الحوض ومشاكل في التبول.
ويمكن أن تشمل الأعراض الأخرى سلس البول ووجود دم في البول، ويمكن أن يكون لهذه الحالة تأثير طويل الأمد على نوعية الحياة.
وعلى عكس الأشكال الأخرى من التهاب المثانة، والتي غالبا ما تشفى دون علاج، فإن سبب التهاب المثانة الخلالي غير واضح.

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