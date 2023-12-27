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مناعة النساء أقوى من الرجال لهذا السبب

12/27/2023 4:15:24 AM
(MENAFN- Al Watan) في كتاب جديد بعنوان "كيف تحافظ على صحتك"، قالت خبيرة التغذية جينا هوب إن "الأدلة تظهر أن جهاز المناعة عند الإناث أقوى من جهاز المناعة عند الذكور".
وأضافت هوب وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الأمر يرجع إلى الهرمونات، حيث تميل الهرمونات الجنسية الأنثوية، البروجسترون والإستروجين، إلى دعم جهاز المناعة، في حين أن هرمون التستوستيرون الذكري يمكن أن يثبط المناعة.
كما تم تسليط الضوء على دور هرمون الإستروجين في مناعة الإناث من قبل علماء المناعة في جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور عام 2016.
وقام العلماء بإصابة خلايا من بطانات أنف الرجال والنساء بفيروس الأنفلونزا الشائع (الأنفلونزا الموسمية أ).
وأظهرت النتائج أن هرمون الإستروجين أدى إلى انخفاض كبير في مستويات فيروس الإنفلونزا، لكن مستويات الفيروس لدى الرجال ظلت دون تغيير.
قال أستاذ علم الأحياء الرياضي الذي يدرس التطور والصحة في جامعة رويال هولواي في لندن فرانسيسكو أوبيدا دي توريس، : "من منظور تطوري، فإن وجود جهاز مناعة قوي يمكّن المرأة من حماية الجنين بشكل أفضل من العدوى التي ربما تنتقل منها إلى الطفل في الرحم".
وأضاف: "لكن هذا الأمر في حد ذاته قد يشكل خطرا على النساء، حيث تشير جميع الأدلة إلى أن هذا يأتي بتكلفة أعلى بكثير من الإصابة بأمراض المناعة الذاتية، فأمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والسكري من النوع الأول والصدفية تحدث عندما يبالغ الجهاز المناعي في رد فعله ويهاجم الأنسجة السليمة".
وتشير الأبحاث إلى أن حوالي 80 بالمئة من المرضى الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية هم من النساء.
ويقول: "ينتج الرجال استجابة أضعف ويكونون أكثر عرضة للإصابة بالعديد من أنواع السرطان مقارنة بالنساء، وذلك لأن الاستجابة المناعية الأضعف تعني أن مسببات الأمراض قادرة على إصابة الرجال لفترة أطول، مما يمنح الفيروسات أو البكتيريا مزيدًا من الوقت للتلاعب بجينات الخلايا التي تصيبها".
وأضاف: "وهذا يساعد على انتشار العدوى عبر أجسام الرجال، ولكنه يزيد أيضا من خطر تكاثر الخلايا بسرعة والتحول إلى سرطان".

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